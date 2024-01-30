中海油(0883)繼續受惠紅海局勢緊張　及經濟推升油價因素｜彭偉新

自從以哈衝突以來，整體中東地區的局勢一直處於緊張，而紅海地區更在也門武裝份子向商船及油輪發動攻擊下，國際航運費用已經明顯上升，上周末武裝份子更向美國軍艦發動飛彈攻擊，相信已處於緊張的紅海局勢會進一步的轉為更緊張，甚至美軍有機會向武裝份子發動更大規模的反擊，令到無論是商船或油輪均會兜更遠的路線以確保安全，因此，未來油價成本會繼續上升，尤其是在近日美國的經濟數據反映美國整體經濟動力強勁，因此，對油價的支持作用亦非常明顯。相信在美國仍然維持經濟向好，加上內地亦開始加大刺激經濟，有機會推動油價升返82美元一桶水平。



市場對中海油2023財年全年盈利預測會倒退 8.9%，主要是油價回落令到集團的整體收入回落，不過，2024財年的盈利則會預期增長 4.2%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 24.89%，不過，之後的 5 年的年複合盈利倒退 12.24%，主要是市場預期整體油價暫時難有明顯的升勢，不過，由於市場對美國經濟前景仍然樂觀，加上中國刺激經濟措施推出，有望令到整體盈利增長可以回復。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4.8 倍，市場給予集團的預測市盈率為 4.5 倍，較追蹤市盈率為低。市賬率則為 0.98 倍。以現價計算整體估值仍然屬於偏低。

中國海洋石油過去一年的派息比率為 45%，而集團2023年已派發 1.2 元的追蹤年股息，相等於 8.22 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 1.18 元，相等於 8.09 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.03 厘為高，因此，若果未來國際油價有望升返82美元水平，相信會對中海油的整體估值有正面的支持作用。

中海油於上個交易日以 14.70 港元收市，全日上升 0.12 港元或 0.82%。集團過去5年的平均Beta值為 0.87，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 15.08 港元，而最低位則曾見 10.9港元，股價於過去52周累計上升 28.12%，股價表現跑贏恒生指數及國企指數，以現價 14.70 港元計，中國海洋石油的股價較 50 天線高出 12.71%，另外，現價亦較 200 天線高出 14.99%，反映走勢處於上升的走勢之中。

中海油 (0883) 於去年8月31日至令年1月26日期間的資金流狀況。（圖1）

中海油的機構投資者持股比率為5.77%，並於去年9月4日至今年1月26日期間的股價共錄得4.91%的升幅，期間，共錄得16 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的18.15 億港元，而散戶則佔當中的 -2.17 億港元，反映大戶仍然看好中海油的走勢。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上14.74%；而最低則跌至-11.38%，而到上個交易日已重返4.59%，反映大戶投資者重新看好股份前景而買入。

雖然中海油股價在近日連續反彈後，股價已升破了9月中的頂部，更於周一升上最高位見15.08港元，不過，由於股價現時已偏離了50天線達到15.8%，因此，預期股價會先行作出回調，投資者可以先等股價先行跌返14.0港元水平才買入，預期股價若果按之前回調幅度的1.618倍作出反彈，股價有望升上15.4港元，至於股價一旦失守13元水平，則要先行止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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