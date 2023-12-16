沈大師料明年恒指4萬點　比眾大行目標高一倍　籲「買貨趁依家」

本港今日氣溫陡然急降，如同近期恒指表演「高台跳水」，屢屢衝擊心理防線。但不似市場情緒低落，素有「沈大師」之稱的訊匯證券行政總裁沈振盈，仍力排眾議大撐港股，同時推算恒指明年有機會可反彈至最高40000點。以本周收市16792點計，面對逾兩萬三千點的裂口，沈大師堅稱，基於兩大利好因素，定可在2024年底前補回。



然而根據《香港01》綜合具代表性的7間大行及劵商預測，大部分均料目標價介乎20000點區間上落，當中尤以摩根士丹利（大摩）最悲觀，料最曳情況，將下試11350點。相較於沈大師最牛目標價，兩者高低值相距足足達28650點，他仍火力全開「招積」辣評，「大行目標我從來不睇，因為都係錯嘅，無乜參考價值」。



大摩料，恒指明年底最悲觀僅11350點。（資料圖片）

稱兩大因素已「夠砌」 恒指最淡仍達30000點

面對大摩預測恒指跌至11350點最熊情況，與沈大師力撐港股可反彈至40000點之言論，兩者面對28650點的「天塹鴻溝」。當問到何路神兵相救，才能使港股橫跨鴻溝？沈振盈先旨聲明，「如果大家係等政府出手，呢個故事唔要都罷。」

他分析指，港股之所以能有力反彈，是其看好中國經濟，在未來一年有很大變化，兼之人民幣可望轉強，此兩大主因已經「夠砌」，故明年港股最淡亦料可達30000點。至於市場所關注的內房隱憂，他則表示，內房危機其實已經在股市上「反應晒」，故不會再有過大震盪。同時他又相信，除了「白名單」之外，中央還會有更多改善措施。

然而翻查一眾大行預測，目標區間上望21500點，與下試11350點，均出自大摩手筆。大摩更指，恒指基本目標價約為18500點，每股盈利可漲7%。另外，較樂觀的富途與光大，均料港股明年可高觸21000點；至於滙豐與凱基亞洲則稍悲觀，目標高位仍未破20000點大關。

7間大行及劵商明年恒指預測。

批台股僅「一個救全家」 印度難敵港股「背靠祖國」優勢

然而在半個月前，台灣加權指數一度領先恒指，引發市場「台股超越港股」熱議。惟依沈振盈分析稱，台股僅一隻台積電即佔25%比重，此次跑出大多依賴台積電助力，即可謂「一個救全家」。因此，他表示，台股港股兩者相比並無意思，更強調完全是「錯誤的比較」，這種被超越情況只是一時，鐵齒斷言：「出年一定唔會」。

至於今年印度股市市值反超前，跑贏香港的3.9億美元，成為全球第七大。而在IPO市場上，印交所今年集資額亦同超港股，躋身前五。沈振盈稱，港股比印股最大的優勢在於「背靠祖國」，現時本港IPO市場主要支持內地企業上市，來年內地經濟復甦情況預期樂觀，基於內地企業不會選擇印度、新加坡等地上市，在「肥水不流別人田」的情況下，最終只會「益」港股。

「股票唔係睇依家」 籲抓住機會買貨

面對坊間看淡現時港股市場，他卻反其道認為：「股票係睇將來，唔係睇依家。所以依家嘅淡，正正造就一個機會畀大家買貨」，同時更籲投資者可乘機趁低吸納。

沈振盈稱港股比印股最大的優勢在於「背靠祖國」。（資料圖片）

科技股來年看俏 齊推騰訊

事實上，年尾各大行均會慣例推薦來年心水股票版塊，一眾大行分析師無一例外，全部推薦科技股，主要因為科技公司基本面成型，且坐擁政策支持發展。其中，富途及凱基亞洲甚至點名首選騰訊（0700），建銀國際亦指出，2024年上半年可重倉網遊類股份，言下之意，即同為以遊戲業務最「耍家」的騰訊。

對此，沈大師亦同表贊同。他稱科技股當前估值較低，但料明年業績有大改善，騰訊更是當中表表者。而對於績後股價一蹶不振的阿里（9988），沈大師直言，阿里股價低迷是受「個別股東減持」壞消息所累，但均是短期因素，不可算作「長期值得考慮的標準」，故同值得長揸。此外，他還推薦電訊板塊的中移動（0941）及芯片領域的中芯（0981）。

沈大師呼籲，恒指吹淡風，正正造就一個買貨機會。（資料圖片）

強調美聯儲減息在於經濟衰退

而一眾小業主相當關注的美聯儲議息會議，本周終於「放鴿」。利率點陣圖顯示，聯儲局官員預測明年共減息0.75厘。沈大師此前曾有不會減息的預測，會議後他態度則有所鬆動，改口認為有大概率減息。但他強調，即便美聯儲減息，也非因為通脹，而在於美國經濟衰退，以及銀行業長期高息環境風險過大。至於幅度如何，他稱要視乎美國能否實現經濟「軟著陸」。若得以「軟著陸」，減息幅度則不會大。

另一邊相，大行普遍預計，明年中將開啟減息周期。瑞銀最為進取，料明年3月即開始，全年可累計降2.75厘，幾乎為市場預測幅度的4倍。建銀國際態度則相對保守，料減息周期或晚於市場預期，並明言「美國減息前，總是港股最痛苦的階段」。