高盛與穆迪看淡本港樓市　料年內樓價或跌5%

高盛及穆迪齊看淡本港樓價前景。該行指出宏觀經濟環境較預期弱，同時較高的利率持續對樓價帶來壓力，預料樓價將會持續回落。該行指出踏入2024年後樓價已回落0.5%，以及樓市交投低迷，反映樓價下滑未能刺激市民入市意欲。考慮到樓市交投回落﹑住宅升級及投資需求疲弱，因此將本港住宅樓價預測由平穩調低至跌5%。



該行又預期樓按息率第二季起回落，因此調升2025年樓價預測，由平穩調高到升5%。

該行現時本港樓市唯一正面因素有外地專才來港，推高本港租金6%。但相對於按揭利率，住宅租金息率仍偏低。

該行亦指出覆蓋的6大發展商相當倚賴物業發展收入，因此調整樓價及成交預測後，將本港發展商每股盈利預測平均調低1%至5%，同時降低發行商每股資產淨值（NAV）平均5%，目標價平均調低4%。

高盛偏好長實予買入評級。（資料圖片/梁鵬威攝）

偏好長實予「買入」評級

該行指出偏好長實（1113）並予「買入」評級，目標價降至53元。另將新世界（0017）目標價降至11.5元，予「沽售」評級。

穆迪指高息環境不利發展商賣樓

投資評級機構穆迪亦看淡本港樓價走勢，預料今年住宅樓價跌5至10%，主要受到多供應﹑高息及經濟增長放緩等因素影響，買家入市意欲被壓抑，亦會不利發展商合約銷售及售樓收入。面對具挑戰性環境，穆迪認為會削弱地產商信貸及財政緩衝空間，預料由其授出評級的發展商加權平均調整淨負債相對除稅﹑息﹑折舊及攤銷前盈利（EBITDA）比率，在未來12至18個月介乎3.7至4倍。當前高息環境令發展商利息覆蓋率處於溫和水平。

穆迪又指出香港消費者北上消費，內地遊客來港消費胃納表現溫和，均會打擊本地消費，並阻慢本港零售銷售增長。同時企業擴張需求疲弱，供應量處於高位，均拖累租金表現。