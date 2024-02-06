北水加持下東風集團(0489)下跌風險有限　可博股價反彈｜彭偉新

東風集團是一家從事汽車生產及銷售的車企，集團主要有四個業務部份，包括商用車部門、商用車部門、乘用車部門，以及金融部門。集團所生產的汽車主要以汽油車及柴油車為主，包括基本型乘用車、運動型多用途車（SUVs）及交叉型乘用車等。雖然電動汽車在過去幾年成為市場的主要焦點，而且有更多的政策扶持，傳統汽車股被市場所冷落，不過，以銷售總額計算，汽油車仍然是市場的主要需求點，尤其是大型的商用客車，仍然是以柴油車為主流，電動車仍未正式進入市場，因此，大型商用柴油客車正好是東風集團的主要產品之一，預期在市場仍然維持增長下，對東風集團仍然會有正面的推動力。



以現價計，東風集團的股價相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 2.6 倍，較追蹤市盈率為低，主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到1.88倍，而市賬率則為 0.15 倍，因此，以估值來說仍然是屬於偏低水平。雖然市場對集團的2023財年的全年盈利預測為倒退 53%，主要是內地去年整體經濟增長動力不足，不過，市場預期2024的財年的盈利預測則會增長 4.8%。

東風集團過去一年的派息比率為 25.2%，而集團在2022的財年中派發 0.3 元人民幣全年股息，相等於 10.5 厘的年股息率，市場預期集團2023年財年的全年每股派息可達到 0.33 元，相等於 11.55 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 4.88 厘為高，因此，以估值偏低的情況，加上股息率明顯較高，東風集團仍然有非常高的值博率。

東風集團於上個交易日以 3.11 港元收市，股價無變動。集團過去5年的平均Beta值為 1.08，系統性風險稍為高於大市，52周最高位曾見 4.72 港元，而最低位則曾見 2.86港元，股價於過去52周累計下跌 31.65%，表現跑輸恒指及國指，以現價 3.11 港元計，東風集團股份的股價較 50 天線低 13.21%，另外，現價亦較 200 天線低 11.71%，在技術上亦屬於高低並有望作出反彈的機會。

北水在東風集團 (0489) 持股比率上周急升至24.4%。（圖1）

另外，我們發現在過去一周北水似乎加緊在市場上吸納東風集團的股份，令到北水在東風集團的持有比率由1月22日該周的20.51%，明顯增加至2月2日的24.39%(見圖1)，增幅達到3.88個百份點，這是在過去半年內未有見過的，相信是北水投資者開始留意到集團的高股息率。另外，以技術走勢來說，股價在去年6月16日升抵4.15港元水平見頂後，便反覆回落並於去年8月底時跌至2.86港元，在股價見底時，9天RSI已出現底背馳走勢，其後股價反覆回升上去年12月初的4.05港元才再度回落並跌至今年1月中的2.97港元，未有失守之前低位外，9天RSI亦再度出現底背馳走勢，股價在過去幾年未有再跌穿2.97港元，反映股價似乎有見底跡象(見圖2)。

東風集團 (0489) 股價技術走勢日線圖 。（圖2）

雖然東風集團的資金流圖所顯示，大戶投資者未有進一步增加持股(見圖3)，但自去年9月12 日開始，投資者已累積了5.32億港元的資金流入，其中大戶投資者佔3.72億港元，而且大戶投資者在2月2日的坐貨比率回升上4.38%，反映出整體資金流開始有改善跡象，預期股價開始見底下，股價可以作出反彈。投資者可以在3.10元水平買入，暫時若果以之前由4.15港元至2.86港元的跌浪按黃金比率61.8%作為反彈目標，股價可以上望3.65港元，至於股價宜守在2.86港元以上，若果最終失守該水平的話，亦建議先行作出止蝕離場的部署。

東風集團 (0489) 由去年9月12日至今年2月02日期間的資金流狀況。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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