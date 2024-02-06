機管局債券今掛牌　陳茂波讚「on time on budget」具標誌意義

機管局零售債券/機場債券（4701），俗稱「三跑債」，今日（6日）在港交所掛牌上市，香港機場管理局主席蘇澤光致辭時表示，此次發行債券是不依靠政府投資，機場自己在金融市場融資，是「相當明智的決定」，也為政府日後進行大型基建項目融資提供了參考。



財政司司長陳茂波發言亦表示，今次錄得超購令人鼓舞。一方面是「on time」，另一方面是「on budget」，稱讚此次債券發行成功。他提出以往發債總是面向機構投資者，今次則為公眾提供了一種安全的投資選擇，具標志性意義。

機管局零售債今日掛牌。（黃浩謙攝）

「三跑債」具三大優勢 或成基建融資範例

蘇澤光表示，今次發債是為機場興建「三跑」擴大融資，預算約1,415億元。今次發行債券，具備三大優勢，其一減輕公共財政負擔，另一邊廂也增加了債券市場的多元化與流通量。此外，也給予公眾機會，參與公共基礎設施建設，是為之後政府的大型基建融資提供參考。

據預計，「三跑」落成後可為香港機場增加50%的吞吐量，可服務人次也從7,000萬人次增至1.2億人次，年貨運量達1,000萬公噸。當下融資計劃已大致完成，料今年將逐步啟用。

陳茂波（圖中）表示，機管局零售債券為社會上其他大型項目的融資，提供了重要的參考。

陳茂波：公眾有份認購具標誌性意義

陳茂波亦表示，機管局零售債券為社會上其他大型項目的融資，提供了重要的參考。他提出，此前發債總是面向機構投資者，今次為公眾提供認購機會，意義非凡，具備標誌性。

此外，零售債券按季派息，廣受歡迎，他表示今次錄得超購令人鼓舞，評價其是為公眾提供了一種安全的投資選擇。

一手賬面最多賺160元 每季派息

據此前發行細節，總額50億元，年息率4.25厘，每季度派息一次，配合提早贖回機制。認購結果顯示，合共收到債券本金金額約為156.9億元的有效申請，共175,178份，超購2.1倍，每人穩獲兩手，最多獲發3手。

今早三跑債最高見101.6元，一手賬面賺160元，第一期利息將於今年5月5日支付。