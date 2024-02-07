香港投資基金公會支持打風開市　稱如繼續討論會落後其他市場

港交所（0388）去年11月底就打風等惡劣天氣下繼續開市，進行2個月諮詢。香港投資基金公會發信，支持有關諮詢文件，並提及包括倫敦﹑紐約﹑日本及新加坡等地地區市場，在惡劣天氣下仍維持開市。同時指出如繼續就現行安排進行討論，香港會一直落後於其他市場。



公會表示為維持香港股票市場的競爭力，及其「國際金融中心」的稱號，認為其打風開市建議為必要。該會明白到有些持份者對旗下員工的個人安全及交易安全問題提出憂慮，但現時的科技可為其方案提供支持，而疫情期間亦已證實其可行性。

公會又指出歐洲交易所買賣基金（ETF）的發行商及管理人員，會受港因惡劣天氣暫停開市而受到影響，又以MSCI新興市場ETF為例，因港股為指數內的一部分，若基金管理人於惡劣天氣日收到投資者買入及贖回的要求，因港暫停開市導致其買賣價差擴闊，對各參與者都產生影響，而未上市基金的情况亦同樣。

去年港股因惡劣天氣而多次停市

香港不時出現因颱風吹襲﹑天文台宣布發出8號或以上風暴訊號，又或是發出黑色暴雨等極端或惡劣天氣情況。在此等天氣情況下，按現行安排本港金融市場便須要停市。去年便多次發生停市情況。

早於去年2月，財政司司長陳茂波已於財政預算案內提出就有關打風不停市安排，向市場進行諮詢。港交所至去年11月底發出諮詢文件，並展開為期2個月的諮詢，及期望於今年7月推行。

不過證券及期貨專業總會早前公布調查結果卻顯示，大多數受訪者反對此安排。該會關注行業部主任黃海樂指出，倘若從業員在家工作其網絡安全、工作環境及內幕交易仍交易亦存憂。一旦出現系統安全或網絡安全事故，責任會由員工或機構承擔，諮詢文件上並沒有提及。因此，該會表示至少需長達12-18個月反思和準備時間，與同業界進行更多諮詢。