中芯國際 (0981) 或會技術反彈　惟現估值仍未夠吸引｜彭偉新

近期美國市場上晶片股的確成為了投資者焦點，不論是英偉達(NVDA)、英特爾(INTC)或是超威半導體(AMD)的走勢均反覆向上，主要是受惠於AI晶片的強勁需求，就連為英偉達代工生產晶片的台積電(TSM)的股價亦在近期見歷史高位，令到晶片股成為了灸手可熱的板塊。雖然美股中的晶片股表現理想，不過在彼岸的晶片股郤走勢完全不濟，股價不單未有跟隨，更在近日屢創一年低位，令到投資者完全有洩氣的感覺。即使自命有能力突破美國的制裁而生產到7納米的中芯國際，股價更在2月跌至2020年4月以來的新低，主要是集團在上日公佈了第4季度的業績，雖然純利能按季增長85.9%見1.75億美元，不過業績公佈後集團的CEO直指集團的毛利率受到很高的折舊壓力，並坦言今年晶片行業的產能利用率很難回到數年前的高位。而在該番言論發表後，中心的股價便再度下跌。

其實，晶片的需求的確是非常分化的，高端晶片由於在制作工藝上受到技術的限制，令到能生產高端產品的晶片生產商數量有限，所以在生產線難以即時擴充下，產品的價格一直居高不下，就以用於AI系統訓練用的英偉達H100晶片，動輒也要3萬美元一塊，不過，由於該晶片的功率非常強勁，並不是其他競爭對手可以比擬的，因此，連社交網絡巨人Meta亦加入搶購H100晶片的行列。至於其他的中、低端晶片由於技術限制較少，因此，內地充斥不少的供應，令到產品價格難維持，拖累到整個行業的毛利率及純利率。所以，中芯一直走的路線是生產較高端的芯片，希望可以擺脫避開競爭激列的市場。

雖然集團有較大的宏願，但受到美國對內地實施多方面的限制，令到中芯無法入口生產7納米晶片的設備，即使去年集團成功為華為的5G手機生產到7納米芯片，但良率並不高意味著成本高昂及毛利率低，加上集團之前一直增加產能以應付市場上的需求，令到設備所引發的折舊成本一直在蠶食集團的盈利，相信未來幾年更會是折舊開支最大的時段，代表中芯國際未來幾年更難以有理想的業務。

而事實上，集團在上一季度的盈利倒退54.7%外，預計今個季度的盈利仍然會繼續按年倒退39.1%。市場對集團2024的財年的全年盈利預測仍會倒退 52.5%，另外，集團之前 5 年的年複合盈利為增長 26.56%，但往後的 5 年的年複合盈利仍然倒退55.53%。所以，即使股價在持續回吐，並跌返2020年4月時的水平，亦未必是個好時機買入中芯國際的股份。中芯國際 (981.HK) 於上個交易日以 14.12 港元收市，全日下跌 1.22 港元，跌幅為 7.95%。集團過去5年的平均Beta值為 0.16，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 25.75 港元，而最低位則曾見 13.88港元，股價於過去52周累計下跌 11.94%，股價表現跑輸標普500指數 32.25%，以現價 14.12 港元計，中芯國際的股價較 50 天線低 23.7%，更較 200 天線低 41.42%，雖然在這種遠偏離中、長線移動平均線下，或會有機會作出技術反彈，不過，仍然未可以作較長期的回升，因此，筆者仍然建議投資者別碰中芯國際的股份。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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