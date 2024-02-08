恒生減中短期定存息　渣打成四大行最高　有中小行反加至4.4厘

美國聯儲局今年首次議息仍按兵不動，更指出3月不會減息，預計高息政策將維持一段更長時間，但港元拆息近日走跌，大行滙豐及中銀香港日前下調中短期港元定存息，今日恒生也跟減，3個月及6個月定存息，分別下調至3.8厘及3.7厘，看齊滙豐及中銀香港。不過，中小行仍陸續推出高息優惠，工銀亞洲6厘息優惠持續，最新並有創興銀行推出3個月4.4厘優惠。



恒生將3個月及6個月定存息，分別下調至3.8厘及3.7厘，看齊滙豐及中銀香港。渣打銀行仍按兵不動，成為四大行中最高。

工銀亞洲6厘息優惠持續

恒生銀行今年來第四度減定存息，3個月及6個月定存息，分別由4厘及3.9厘，下調0.2厘，至3.8厘及3.7厘。而渣打銀行仍按兵不動，3個月及6個月定存息，維持於4厘及3.9厘，成為四大行中最高。

創興銀行公佈，由即日起至2024年2月29日，創興銀行合資格的「全新客戶」成功完成任何2個或以上的「指定項目」，同時敍做3個月港幣50萬元或以上定期存款，即可享4.4厘年利率優惠。指定項目包括成功開立創興網上銀行，或成功申請創興信用卡，以及成功開立投資賬戶及完成投資風險及脆弱客戶評估問卷。

1個月拆息轉跌至4.52厘

港元拆息普遍向上，與樓按相關的一個月拆息由升轉跌，跌0.44點子至4.52435厘。短線拆息方面，隔夜拆息升36.83點子至4.49262厘，1星期拆息升21.41點子至4.58798厘， 2星期拆息升11.77點子至4.56101厘。

中長線拆息方面，3個月拆息升0.05點子至4.67131厘，6個月拆息跌1.35點子至4.6781厘， 12個月拆息升1.49點子至4.70583厘。