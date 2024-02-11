龍年｜陳茂波：料經濟較去年穩定　本港股市樓市疲弱屬周期性

財政預算案即將出爐，財政司司長陳茂波今日（11日）表示，今年經濟環境較去年穩定，息口穩定回落，利好外國經濟情況並帶動需求。他又指，本港股市及樓市疲弱屬「周期性」，香港屬全開放、細小經濟體，較受中美因素影響。



財政司司長陳茂波。（廖雁雄攝）

陳茂波出席商台《政好星期天》節目，他表示，今年息口開始穩定並回落，期望經濟環境會比去年穩定，如果資產市場穩定下來，有助紓緩樓市及股市壓力，但地緣政治等因素仍存在較大變數。

他預期，上半年仍有一定挑戰，最難估計是地緣政治因素、例如中美關係，加上今年是「選舉年」，可能會出現「政治化」情況，例如美國大選期間會否有措施出台，並將矛頭指向中國，或令市場出現波動。

陳茂波認為，本港股市及樓市疲弱屬「周期性」。（資料圖片）

本港受中國經濟轉型 美國打壓影響

陳茂波認為，本港股市及樓市疲弱屬「周期性」，香港屬全開放、細小經濟體，較受外圍因素影響；加上本港70至80%交投量涉及內地企業，而內地去年開始推動部分經濟轉型，美國亦有一段時間打壓力度強，令市場波動較大。

另外，他指政府推動經濟發展時，有短期和中長期的策略和考慮，近年當局吸引人才的成績不錯，有逾10 萬名人才申請來港，當中有數萬人已經抵港，相關人士年齡相對較輕，都處於「當打之年」，不少亦是整個家庭舉家來港定居，相信有助升本地發展的競爭力和能力。