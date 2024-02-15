美股｜道指收市升151點　納指漲1.3%　Nvidia市值超越Alphabet

美股繼前一天大跌後，主要指數周三（2月14日）回升，道指收市升151點，納指漲1.3%。標指也漲近1%，重上5,000點關口。



道指收市報38,424.27點，升151.52點或0.40%；納指報15,859.15點，升203.55點或1.30%；標普500指數報5,000.62點，升47.45點或0.96%。

板塊方面，標普500指數11大板塊9漲2跌。工業板塊和通訊服務板塊分別以1.67%和1.42%的漲幅領漲，必須消費品板塊和能源板塊，分別下跌0.19%和0.17%。

叫車平台Lyft飆35.12% Uber股價創新高

人工智能（AI）晶片龍頭Nvidia下週發布季度業績前，股價至收市漲2.46%，市值達1.825 萬億美元，取代Google母公司Alphabet，成為美國市值第三大公司。

Meta上漲2.86%、Tesla升2.55%，則帶動標指上揚。另外，晶片公司Arm繼前一天回吐近兩成後，14日回升5.35%。

兩大叫車平台股價上揚。受70億美元股票回購計劃的推動，Uber股價飆升14.73%，創下歷史新高。Lyft利潤超出預期，股價飆升逾35.12%。

比特幣全球流通市值兩年來首次重上1萬億美元，帶動加密貨幣股Coinbase、Marathon Digital和Riot飆升超過13%。