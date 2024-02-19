新加坡財政預算案　每家庭派600坡元購物券　未來5年投10億谷AI

新加坡政府上周五﹙16日）公布2024年度《財政預算案》，提出多項投資，包括分別在金融業發展基金、企業研發基金，加碼20億元（新加坡元，下同）和30億元。同時，計劃未來5年投入10億元，發展新加坡人工智能（AI）運算、人才和產業。



新加坡副總理兼財政部長黃循財表示，2023年度新加坡財政赤字約36億元（約209億港元），但預期2024年度可轉為輕微盈餘8億元，大約相當於GDP 0.1%。

此外，為幫助市民應對通脹。新加坡將向符合條件的公民提供高達400坡元（約2,324.37港元）的特別生活費補助，

新加坡擬未來5年投資10億坡幣發展AI。（Reuters）

黃循財向國會發表財政預算案時表示，作為政府擬議預算一部分，不擁有超過一個物業且收入不超過10萬坡元的成年人，將獲得200至400坡元的款項。預算還將向所有新加坡家庭額外撥款600坡元，即所謂的社區發展委員會（CDC）代金券，以幫助新加坡民眾應對日常開支。

企業利得稅寬減50%

稅務方面，新加坡政府將在2024估稅年提供50%的個人所得稅回扣，回扣頂限設在200元。從2025估稅年開始，政府將提高符合稅務回扣條件的家庭成員年收入頂限，從目前的4,000元調高至8,000元。

政府推出「企業援助配套」，為企業提供13億元的支持，其中包括50%的公司稅回扣。在2024年納稅年度，企業可獲得50%的公司稅回扣，上限為4萬元。