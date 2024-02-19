中聯重科（1157）有望按黃金比率反彈　北水持股續增｜彭偉新

中聯重科主要從事工程機械、環境衛生機械和農業機械設備的研發、製造和銷售業務。集團共有四個主營業務部份。包括工程機械、環境產業、農業機械以及金融服務。雖然內地過去幾年的整體基建增長放緩，不過，未有為集團帶來太大的壓力。集團2022年的毛利率為25.6%，處於行業平均值24.5%稍高，相信毛利率可以在2023年維持不變。另外，市場預期集團2023年全年淨利為36.9億元人民幣，較2022年上升57%。

2024的財年盈利增長預測仍達到 19.1%，另外，集團之前的5 年年複合盈利增長率為 22.81%，預期該年複合盈利增長率改善至 34.5%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 12.1 倍，市場給予集團的預測市盈率為 10.9 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到7.33倍，而市賬率則為 0.7 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 0.78 倍，整體估值仍然屬於偏低的水平。

中聯重科於今年2月16日以 4.73 港元收市，全日上升 0.13 港元或 2.83%。集團過去5年的平均Beta值為 0.82，系統性風險低於大市，合適作為中長線的投資選擇。股價於去52周最高位曾見 5.18 港元，而最低位則曾見 3.54港元，股價在該期間累計下跌 6.34%，不過，仍然跑贏多個港股的指數。以現價 4.73 港元計，中聯重科的股價較 50 天線高出 12.83%，另外，現價亦較 200 天線高出 16.5%，不過，仍未有觸及作出回調的升幅，因此預期股價仍然可以再作進一步的上升。

中聯重科 (1157) 於去年9月21日至今年2月16日期間的資金流狀況。（圖1）

至於以上周五計，中聯重科的機構投資者持股比率為24.93%，由去年9月21日至今年2月16日期間的股價共錄得17.96%的升幅，期間共錄得2.74 億港元的資金流入 (見圖1)，當中大戶佔其中的1.87 億港元，而散戶則佔當中的0.87 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上39.23%；而最低則跌至-11.31%，而到2月16日當日則為15.07%，反映出大戶投資者每買入100港元的股份，當中有接近15港元的股份作為中、長線的部署，坐貨持股情況正逐步作出改善。

其實，自去年7月底開始，北水投資者一直有增加在中聯重科的持股比率，由當時只有10.07%一直增持至上周四的15.58% (見圖2)，期間增加了約5.5個百份比的持股，而該段期間股價由4.19港元升至上周四止的4.60港元，期間升幅為9.7%，已跑贏了港股的多個主要指數。其中，更以來自上海的北水投資者增持最多，由4.04%增加至7.09%，反映投資者看好中聯重科的前景。而且北水投資者自2月初起計算，8個月的交易日已增加接近2.4個百份點，相等於涉及接近3,000萬股份，佔同期成交量1.16億股約25.8%，因此，明顯反映出北水投資者對買入中聯重科股份的積極性。

北水自去年7月底至2月15日期間在中聯重科 (1157) 的持貨比重變化。（圖2）

至於中聯重科的技術走勢來說，股價自去年2月升上5.18港元見頂後 (見圖3)，便持續回落，更在向下跌穿50天線後，於去年8月時最低曾跌至3.54港元才逐步見底，雖然股價其後反彈並曾多次收復整個跌浪總跌幅的38.2%，不過一直未有足夠的動力作進一步的突破，至踏入2月開始，走勢才明顯升破去年7月及今年2月初的阻力位4.32港元後，便開始出現較強勁的上升，更向上突破了61.8%的反彈目標價4.55港元，雖然股價在升抵4.99港元再度見阻力回調，不過並未有再跌返61.8%的反彈目標位，於上周跌至4.53港元便再度反回升。而且9天RSI更已成功企穩在70邊緣水平，預期在內地A股復市下，A股走勢繼續反彈可以支持中聯重科的股價繼續上升。

中聯重科 (1157) 有望按黃金比率反彈重返起步點5.18港元或以上。（圖3）

基於北水持股比重近日明顯回升，而且大戶資金流持續得到改善，以及整體坐貨比率上升下，中聯重科的整體贏面會較高，投資者可以在4.70港元水平買入，預期股價可以按黃金比率100%的回補下，升返去年2月高位5.18港元。至於股價主要的支持位為4.55港元，一旦失守該水平的話，宜先行作出止蝕離場，待股價回穩後再作另一波的部署。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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