安踏體育 (2020) 股價有望現見底形態　資金持續流入力撐｜彭偉新

安踏體育是內地體育用品的龍頭股份，集團主要在內地從事生產及銷售體育用品業務，包括鞋類、服裝及配飾。集團旗下有多個品牌，包括「安踏」、「安踏兒童」、「FILA」、「FILA KIDS」和「NBA」等。在多個品牌同時營運下，集團擁有強勁的品牌互補優勢外，更在內地經濟狀況出現明顯的下行走勢下，未有到太大的回調壓力。安踏體育上日以 73.8 港元收市，全日上升 1.4 港元或 1.93%。集團過去5年的平均Beta值為 0.8，系統性風險低於大市。

而股價在過去52周最高位曾見 118.4 港元，最低位則曾見 60.2港元， 52周的累計跌幅為 31.11%，表現較恒指為差，以現價 73.8 港元計，安踏體育的股價較 50 天線高出 3.27%，不過，現價則較 200 天線低 11.51%，反映股價仍然處於低位，暫時未見有明顯的阻力。市場對集團在2023年財年的全年盈利預測會增長為 23.6%，另外，2024年財年的盈利預測仍會增長 18.6%。至於集團之前 5 年的年複合盈利增長率為 9.88%，而之後的 5 年年複合盈利增長率會進一步在經濟回穩下，上升至 20.23%。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 21.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 14.6 倍，較追蹤市盈率為低。預期集團未來年的市盈率增長率達到0.68倍，而市賬率則為 3.88 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 3.26 倍，反映整體的估值仍然相對偏低。安踏體育2022年的派息比率為 38%，而集團在過去的財年已派發 1.41 元的追蹤年股息，相等於 1.95 厘的追蹤年股息率，雖然整體的股息率並不太高，尤其是市場預期集團2023年的全年每股派 仍然只有1.64 元，相等於 2.27 厘的預測股息率，不過，已較過去 5 年平均股息率 1.12 厘為高，有利股價走勢能逐步好轉。

安踏體育的機構投資者持股比率為17.53%，並於去年9月20日至今年2月14日期間的股價共錄得17.26%的跌幅，不過未有觸發資金流走，反而在期間共錄得31.25 億港元的資金流入（見圖表2），當中大戶佔其中的26.79 億港元，而散戶則佔當中的4.46 億港元。反映出機構投資者對集團的前景仍然非常看好，而繼續投入資金。另外，期間大戶投資者的坐貨比率最高曾升上10.17%；而最低則跌至-5.37%，而到2月14日當日則為7.38%，反映整體股價的動力正在改善之中。

（圖2）

至於安踏體育的圖價走勢在經過持續回落後，股價由高位96.00港元跌至60.20港元後，有望出現見底走勢，尤其是股價在今年跌至60.20港元水平時，同日的RSI未有出現進一步試低，反而由低位反彈，形成了RSI牛背馳走勢。而且股價經過連續多日的反彈，已成功收復了整個跌浪總跌幅的38.2%反彈幅度。若果股價能成功升破該阻力的話，股價有望確認見底外，更會有進一步的反彈空間。投資者可以在73.80港元水平買入，上望前跌浪總跌幅的61.8%反彈目標約81.70港元，若果股價未有失守20天線68.80港元，則可以繼續持有，一旦失守宜即時止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所・彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。