華電國際(1071)突破前跌浪總跌幅62%反彈目標　料可再上｜彭偉新

華電國際在內地發建設與經營電廠，並以銷售電力與熱力產品為其主營業務，另外，亦有經營煤炭銷售業務其中，更以內地山東地區為其主要市場。華電國際於上日以 3.81 港元收市，全日上升 0.13 港元或 3.53%，走勢跑贏恒指及國指。集團過去5年的平均Beta值為 0.38，系統性風險低於大市。52周最高位曾見 4.37 港元，而最低位則曾見 2.81港元，股價於過去52周累計上升 10.51%，股價表現跑恒指及國企指數，以現價 3.81 港元計，華電國際電力股份的股價較 50 天線高出 7.29%，另外，現價亦較 200 天線高出 9.2%，整體走勢仍然偏強，仍然維持在一浪高於一浪的走勢之中。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 27.9 倍，市場給予集團的預測市盈率為 7.7 倍，較追蹤市盈率為低，主要是映過去整體煤炭價格回落，有助接動集團的整體盈利回升，加上市賬率只有 0.47 倍，相信會成為未來中特股受惠股份。另外，雖然集團的5 年年複合盈利在之前出現37.76%的倒退，不過，預期整體成本逐步回落下，有助帶動盈利好轉，預期往後 5 年的年複合盈利倒退會縮減至 15.65%。

集團2022的財年派發 0.2 元人民幣年股息，相等於 5.43 厘的年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 0.22 元人民幣，相等於 6.02 厘的預測股息率，較過去5年平均股息率6.88 厘為低，不過在市況較為波動下，股息率有6.88厘的電股仍然算是吸引的選擇。

華電國際 (1071) 於去年9月25日至今年2月20日期間的資金流狀況。（圖1）

華電國際的機構投資者持股比率為32.36%，股價於去年9月25日至今年2月20日期間的共錄得16.16%的升幅，期間，共錄得2.48 億港元的資金流入 (見圖1)，當中大戶為主，並佔其中的2.2 億港元，而散戶則佔當中的0.28 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上19.75%；而最低則跌至 -27.04%，而到昨日的坐貨比率為11.14%，反映出整體大戶投資者對華電國際的前景滿有信心。

華電國際股價於去年5月升上最高位見4.36港元見頂後(見圖2)，便持續下跌，並於去年7月跌穿20天線及50天線支持後，進一步向下見整個跌浪底部2.81港元，而且在股價見底期間，9天RSI更形了一低高於一底的走勢，其後股價成功向上突破20天線及50天線，更拉動20天線升破50天線，形成了黃金交叉，預期股價已經成功見底，在持續作出反彈後，股價兩次升抵3.80港元後即時回調，昨日終於升上3.81港元收市，走勢似乎出現突破。預期股價只要能企穩在3.75港元以上，有助拉動9天RSI上試70水平，相信可以再度推動股價向整個跌浪起步水平進發。投資者可在3.80港元水平買入，上望4.36港元，至於股價一旦失守50天線3.55港元則要先行沽出止蝕。

華電國際 (1071) 股價昨日升破61.8%反彈目標可進一步上升。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

免責聲明︰以上內容僅代表作者的個人立場和觀點，不代表香港01的任何立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。

另外，以上純屬個人研究分享，並不代表任何第三方機構立場，亦非任何投資建議或勸誘。讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定。