建設銀行(0939)估值仍低兼表現良好　有望上試5.6元｜彭偉新

建設銀行是內地四大國有商業銀行之一，主營業務分為公司銀行業務、個人銀行業務以及資金業務。業務由企業存款、企業信貸、資產託管、企業年金、貿易融資、國際結算、國際融資，以至私人銀行服務、外匯買賣和黃金買賣等均有提供。雖然集團的主營市場仍然以內地為主，不過，亦有透過其分行在海外市場包括香港開展業務。



集團於2022年的貸款/總資產為59.23%，較2021年的60.06%為低，不過，較2018年至2021年期間平均值的58.12%為高。集團於2022年的存款/總資產為72.31%，較2021年的73.97%為低，同時，更較2018年至2021年期間平均值73.28%為低。反映集團的整體盈利能力仍然受到經濟增長放慢所拖累。集團在去年的第三度的盈利增長為1.22倍，市場對集團去年第4季度止的全年盈利預測為增長為 1.4%，主要是去年內地整體經濟發展仍然處於一個低谷，令到去年的增長較低，不過，由於內地經濟增長速度仍然較慢，令到2024年的財年的盈利預測，預期仍可以錄得增長 3.5%。另外，集團的 5 年年複合盈利增長會受到經濟增長放緩，由之前的 8.89%減少至只有 1.73%。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 3.3 倍，市場給予集團的預測市盈率為 3.2 倍，較追蹤市盈率為低。主要是市場預期集團未來年的市盈率增長率達到0.55倍，而市賬率則為 0.36 倍。現價計算，集團的股價對營收比率為 1.35 倍，建設銀行過去一年的派息比率為 30%，而集團2022的財年派發 0.39 元的追蹤年股息，相等於 8.24 厘的追蹤年股息率，市場預期集團2023年全年每股派 0.42 元，相等於 8.94 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.02 厘為高，因此，在估值上亦非常吸引。

建設銀行(0939)於去年9月22日至今年2月19日期間的資金流狀況。（資料圖片）

建設銀行的機構投資者持股比率為9.68%，並於去年9月22日至今年2月19日期間的股價共錄得6.05%的升幅，期間，共錄得28.44 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的20.51 億港元，而散戶則佔當中的7.91 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上11.96%；而最低則跌至 -10.25%，而到2月19日當日則為5.66%，反映資金流動力正在逐步改善中，有助股價可以由低位逐步反彈上更高的水平。

建設銀行股價自去年5月由高位5.70港元見頂後，便持續由高位回調，並於去年8月跌至最低位.01港元水平後，走勢便開始作見底回升的走勢，而股價於去年9月成功收20天線至100天線的主要阻力，而且更成功接動20天線向上升破50天線的阻力，形成了看好後市的黃金交叉。預期股價走勢全面反彈，投資者可以在4.70港元水平買入，若果以走勢來說，股價成功收復50天線，並企穩在整個跌浪總跌幅的38.2%，不過，隨著反彈動力有望好好，預期股價有機會按之前跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，上望5.05港元。投資者若果在股價失守50天線的話，可以先行沽出止蝕離場。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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