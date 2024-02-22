東岳集團(0189)突破阻力7元　可上望去年8月高位｜彭偉新

東岳集團 (0189) 於上個交易日以 6.8 港元收市，全日上升 0.24 港元或 3.66%。集團主要從事化工業務，分別生產製冷劑、高分子材料、有機硅、二氯化烷、聚氯乙烯（PVC），以及物業發展。集團過去5年的平均Beta值為 1.29，系統性風險高於大市，因此在市況向好的期間，股價往往會有令到投資者意外的表現。由於過去一年港股表現偏弱，52周最高位曾見 9.95 港元，而最低位則曾見 5.03港元，期間股價累計下跌 26.54%，跑輸恒生指數，不過，股價近日由低位反彈，以現價 6.8 港元計，東岳集團的股價較 50 天線高出 21.36%，另外，現價亦較 200 天線高出 8.96%，反映整體股價表現偏好。



市場對集團2023的財年的全年盈利預測會倒退 60.4%，不過，至2024的財年計，盈利預測則會增長 23.7%。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 5.4 倍，市場給予集團的預測市盈率為 5.8 倍，較追蹤市盈率相若。東岳集團2022年的派息比率為 30.7%，而集團2023年暫時未有派發股息，不過市場預期集團2023年全年會維持每股派 0.6港元，相等於 9.15 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 5.69 厘為高。

東岳集團股價昨日明顯上升兼持續資金流入助股價推升。（圖1）

東岳集團(189.HK)的機構投資者持股比率為10.38%，並於去年9月26日至今年2月21日期間的股價共錄得18.67%的升幅，期間，共錄得5.05 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的3.44 億港元，而散戶則佔當中的1.61 億港元。另外，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上27.05%；而最低則跌至 -8.52%，而到2月21日當日則為14.43%，以圖1所示，大戶投資者的坐貨比率已較之前明顯回升，有助股價作出更大的反彈動力。

至於股價走勢來說，東岳集團的股價於去年7月至8月期間升上最高位見8.12港元後，便持續回落，並再度跌返6月時低位5.18港元水平(見圖2)，其後股價曾多次反彈上6.45港元水平，剛好收復整個跌浪總跌幅的38.2%反彈目標後，均再度回落至之前低位。不過，隨著近日股價出現了5連陽走勢，已成功升破了之前在6.45港元的阻力，而且9天RSI更已成功升破70的水平，進入了超買狀況，預期只要股價能進一步上升並升破整個跌浪總跌幅的61.8%反彈阻力6.93港元的話，股價有機會完全收復整個跌浪，並升上最高位見8.00港元。投資者可以在6.80港元買入，上望8.00港元，並以6.25港元為主要的支持，失守先行沽出止蝕。

東岳股價已成功突破前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。（圖2）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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