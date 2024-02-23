濰柴動力(2338)股價終突破　兼北水持續增持推上19.2元｜彭偉新

濰柴動力 (2338.HK) 於昨日以15.4港元收市，全日上升 0.86 港元或5.91%。集團過去5年的平均Beta值為1.07，系統性風險高於大市。52周最高位曾見15.42 港元，而最低位則曾見 9.36港元，股價於過去52周累計上升14.67%，由年初至今計算，股價表現跑輸標普500指數9.49%，以現價15.4港元計，濰柴動力的股價較 50 天線高出 14.2%，另外，現價亦較 200 天線高出28.94%，股價或會先行作出整固後，再進一步上升。集團之前 5 年的年複合盈利為倒退 15.87%，不過，隨著內地經濟回復增長，往後的 5 年的年複合盈利增長率會轉為 3.08%。



以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 14.2 倍，市場給予集團的預測市盈率為 11.9 倍，較追蹤市盈率為低。市場並未有對未來 5 年的市盈增長率預測作參考，而市賬率則為 1.51 倍。濰柴動力過去一年的派息比率為 45%，而集團今個財年已派發 0.38 元的追蹤年股息，相等於 2.64 厘的追蹤年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.49 元，相等於 3.39 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 3.2 厘為高。

濰柴動力 (2338) 於去年9月28日至今年2月22日期間的資金流狀況。（圖1）

濰柴動力(2338.HK)的機構投資者持股比率為78.48%，並於去年9月27日至今年2月22日期間的股價共錄得43.12%的升幅(見圖1)，期間共錄得7.41 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的5.5 億港元，而散戶則佔當中的1.92 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上18.44%；而最低則跌至 -3.88%，而到上個交易日當日則為6.59%，走勢回升下，反映整體股份仍然在反彈之中。

北水持有濰柴動力 (2338) 比重至6.5%高位續看好。（圖2）

至於北水投資者自去年7月底開始持續在市場上增持濰柴動力的股份，由7月時的1.83%增加至2月21日的6.57%(見圖2)，期間的增幅達到4.74個百份點，反映出北水投資者對濰柴動力一直抱有較正面的看法，因此在市場上持續增持股份，預期北水仍然會在市場上增持濰柴動力的股份，令到股價有望作進一步的上升。至於股價走勢方面，濰柴動力的股價於2021年1月升上最高位26.40港元見頂後(見圖3)，便持續由高位回調，並反覆跌穿50天線支持後，跌至2022年10月低位見7.00港元後才正式見底，其後股價反覆作出反彈，並形成一浪高於一浪走勢，雖然於去年11月至今年1月期間多次升至14.70港元水平未能作出突破，主要是該水平正好是整個前跌浪總跌幅的38.2%反彈目標。不過，昨日股價正式向上突破該阻力位外，9天RSI已突破70水平，以及成交額亦見回升，反映出股價走勢有望作出進一步的上升。若果以今次整個跌浪總跌幅的61.8%反彈水平作為目標的話，股價有望上16.80港元，投資者可以在15.40港元買入，失守20天線則要先行沽出止蝕。

濰柴動力 (2338) 向上突破了整個回調的38.2%反彈目標。（圖3）

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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