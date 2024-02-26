中海石油化學(3983)現價預期股息仍達8.6厘　屬高息選擇｜彭偉新

中海石油化學 (3983) 的主營業務為尿素、甲醇、磷肥和復合肥生產及銷售，而該等原材料主要是用於生產化學肥，尤其是複合肥。市場對集團2023財年的全年盈利預測為增長 38.5%，不過，基於成本的上漲以及基數上升，2024財年的盈利預測則會倒退 31.5%。另外，之前集團 5 年的年複合盈利為倒退 8.28%，不過，由於需求回升下，往後的 5 年年複合盈利增長回升上 4.59%。



中海石油化學上周五以 2.29 港元收市，全日下跌 0.01 港元，跌幅為 0.43%。集團過去5年的平均Beta值為 0.93，系統性風險稍低於大市，另外，52周最高位曾見 2.32 港元，而最低位則曾見 1.69港元，股價於過去52周累計上升 25%，由年初至今計算，股價表現仍然較恒指及國企指數為往。以現價 2.29 港元計，中海石油化學的股價較 50 天線高出 11.17%，另外，現價亦較 200 天線高出 20.08%，走勢上雖然稍為偏離主要的移動平均線，不過，暫時未有令到中海石油化學的股價觸及回調。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 4 倍，而市賬率則為 0.55 倍，現價估值仍然屬於偏低水平。中海石油化學過去一年的派息比率為 46.5%，而集團在過去財年已派發 0.075 港元的半年股息，加上前一年所派發的末期股息，過去12個月的追蹤年股息率相等於 7.74 厘，市場預期集團2023年全年會每股派 0.2 港元，相等於 8.68 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 7.39 厘為高，令到股息率較之前更為吸引。

中海石油化學 (3983) 於去年9月28日至今年2月23日期間的資金流狀況。（圖1）

另外，中海石油化學的機構投資者持股比率為42.4%，並於2023年9月28日至2024年2月23日期間的股價共錄得21.16%的升幅，同一期間，共錄得0.23 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.2 億港元，而散戶則佔當中的0.03 億港元。在同期大戶投資者的坐貨比率最高曾升上37.26%；而最低則跌至 -24.87%，而到2月23日當日則為14.07%，較之前一周只有0.12為高，反映大戶投資者有加快買入中海石海化學的趨勢，有助股價短期繼續作出反彈。

中海石油化學股價於2021年10月見3.35港元頂部後，便持續下跌，雖然股價於2022年4月曾作出反彈，更重返3.18港元，不過其後股價仍然維持下跌，並一直跌至2022年10月，低位見1.50港元後，才在出現RSI底背馳下，股價開始逐步反彈，並一度升破所有的移動平均線阻力，不過股價仍然反覆，但一浪高於一浪走勢未有受到考驗。股價持續反彈下，去年12月股價已成功收復所有的移動平均線阻力。股價預期可以繼續作出反彈，若果以2022年高位3.18港元開始形成的下跌浪總跌幅的61.8%作為反彈目標，股價可以上望2.52港元，投資者可以先等股價返回10天線約2.20港元水平買入，若果買入後股價向下跌返50天線2.06港元以卜，則可以先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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