恒生減中短期定期存款息　滙豐成大行最高　有中資行反推10厘優惠

農曆新年假期後，不少銀行進一步下調定存息。大行恒生（0011）今日也宣布下調，將3個月及6個月定存息，分別下調0.1個百分點至3.7厘及3.8厘，落後於滙豐及渣打。隨著美國於首季減息機會日減，有銀行積極推出高息定存優惠， 加上適逢理財通2.0開通，工銀亞洲向理財通南向通客戶推出1個月港元﹑年利率9厘的定期存款優惠。若叙做美元更達10厘，起存額分別僅為1,000港元及美元。



港元1個月定存息達9厘

工銀亞洲宣布，由今日（2月26日）至3月31日推廣期內，透過手機銀行做定存，港元1個月為9厘，3個月也有6厘，而美元定存則分別達10厘及7厘。至於人民幣，1個月及3個月定存息也分別高達6厘及5厘，起存額為5,000元人民幣。

除了定存優惠，南向通港元儲蓄年利率為2.8厘，而人民幣為2.8厘。與此同時，持有南向通投資賬戶之客戶經本行完成南向通計劃下之合資格基金認購交易，可享實收0%認購費優惠。而首次成功辦理理財通南向通客戶，並符合指定要求，可享現金獎賞。

大行定存息方面，中銀香港及渣打上周下調中短期定存息後，令四大行全線失守4厘，今日恒生銀行也跟。目前3個月及6個月港元定存息，大行中以滙豐及渣打的3.8厘及3.7厘為最高，其次為恒生的3.7厘及3.6厘，而中銀香港成為大行中最低，分別僅有3.5厘及3.4厘。

1個月港元拆息3連跌至逾5個月新低

港元拆息今日個別發展。與樓按相關的1個月拆息連跌3日，跌3.22點子至4.48988厘，是去年9月以來最低。短線拆息方面，隔夜拆息跌15.58點子至3.66095厘， 1星期拆息跌3.82點子至4.27137厘，2星期拆息跌2.99點子至4.40196厘。

中長線拆息方面，3個月拆息無升跌報4.68387厘，6個月拆息無升跌報4.68929厘，12個月拆息升0.22點子至4.7672厘。