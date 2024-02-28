財政預算案｜印花稅辣招全撤　彭博料刺激交易量增福達50%

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》 ，一如市場預期政府為樓市全面撤辣，又預告在繼續維持銀行體系穩定的前提下，有空間進一步修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，並適當調整其他與物業貸款相關的監管政策。金管局隨後宣布放寬五項措施，包括暫停實施物業按揭貸款假設利率上升200基點的壓力測試要求。



（盧翊銘攝）

樓市全面撤辣，彭博行業研究房地產行業資深分析師黃智亮表示，措施有望為香港樓市注入新動力，可望為一手住宅物業交易量帶來高達50%增長，或重返十年平均水平，達到1.6萬宗。

黃智亮指，新鴻基地產 （00016） 、長實集團 （01113） 及恒基地產 （00012） 等計劃3月推新住宅項目的龍頭地產發展商，或將受惠。