財政預算案｜銀行保險業稱將配合措施落實　助鞏固港金融中心地位

財政司司長陳茂波在《財政預算案》提出多項措施，銀行公會預算案提出的措施表示歡迎。預算案覆蓋的範圍廣泛、措施務實，特別是修訂了物業按揭貸款的逆週期宏觀審慎監管措施及繼續延長「中小企融資擔保計劃」八成及九成擔保產品的申請期。在營造有利經濟活動條件和維持銀行一貫審慎風險管理的前提下，業界會積極配合和落實相關措施，以紓緩企業的短期周轉壓力，攜手推進香港經濟的復甦。



金發局指預算案措施確保經濟具韌性

金發局歡迎財政司司長在財政預算案演辭中的多項措施。透過提出一系列針對性措施，該預算案旨在帶動經濟活動以及確保經濟更具韌性，從而推動香港長遠和可持續的經濟增長。

金發局相信，預算案有助鞏固香港在國家發展中不可或缺的角色。其中，發展債務工具中央結算系統成為亞洲區主要的國際中央證券託管平台的願景，加上透過探討引入股票大宗交易、將房地產投資信託基金納入互聯互通機制等深化兩地市場聯通的措施，將進一步加強市場合作所帶來的協同效應。金發局相信此舉將提升香港作為離岸人民幣業務樞紐的地位。與此同時，香港作為國際金融中心應繼續堅定不移地邁步向前，維持其資本和資訊的自由流通，為世界各地的企業和投資者提供更多合作機會。

金發局主席李律仁資深表示 :「部分預算案措施強調提升全球連通性，形同向國際社會發出公開邀請，讓他們發掘香港提供的各種機遇。全球連通性所指的，並不僅是基礎設施的連通，其精髓在於香港金融體系、商業發展、創新思維和多元文化的互動交流。我們對推動持續對話和促進知識交流的承諾，使香港成為一個東西南北文化交匯且充滿活力的樞紐，從而能夠釋放新的資金流。」李律師強調金發局在積極推動相關策略目標所發揮的作用：「金發局一直致力建立國際合作夥伴關係，並促進全球社群意識。我們最近就此多次組織代表團訪問和建立合作夥伴關係，並希望在未來進一步加強與國際夥伴的交流。」

銀行公會：mBridge及數字人民幣等措施擴闊業界機遇

另一方面，銀行公會表示，財政司司長推出多項前瞻性措施，從離岸人民幣業務、與內地金融市場互聯互通、資產及財富管理、證券市場、保險服務方面，全方位鞏固香港國際金融中心地位。銀行公會支持政府增加發債規模和成立「基礎建設債券計劃」。這些安排一方面有助本地債券市場擴容，另一方面為基建項目融資，讓惠及經濟民生的項目早日落成。

銀行公會並指出，預算案強調綠色和數字經濟將會是銀行業未來發展的大趨勢。政府計劃推出的多項措施，包括「多種央行數碼貨幣跨境網絡」（mBridge）第一階段服務、擴大「數字人民幣」在港試點範圍，包括通過「轉數快」增值數字人民幣錢包等，將進一步擴闊香港銀行業的業務機遇，為行業長遠發展打好基礎。

保監局：推廣香港作為保險相連證券的發行平台

預算案又提及加強對外推廣香港國際金融中心優勢。銀行公會今年一月出訪泰國，會繼續透過到訪不同市場，說好香港故事，擴大香港的「朋友圈」。

此外，銀行公會亦歡迎政府加強本港匯聚重點企業及資金的吸引力。這些企業落戶香港，將帶動相關產業鏈的上、中、下游企業，推動香港創新科技生態圈的蓬勃發展。創科行業於香港以至海外拓展業務，自然需要銀行、融資服務，金融和創科發展可望雙軌並行。

《財政預算案》並提及有關推廣香港作為專屬自保保險基地和保險相連證券發行樞紐的具體工作。保監局主席姚建華表示，歡迎預算案並已準備就緒，為足跡遍佈全球的大型企業提供成熟精密的風險管理方案。同時，保監局會繼續努力，推廣香港作為保險相連證券的發行平台，以及國際投資者進入內地巿場，特別是粵港澳大灣區的管道。

滙豐：樂見更多針對中小企的支援

滙豐歡迎及支持預算案提出多項措施，擴大經濟增長容量，應對全球經濟放緩和增長不均。滙豐香港區行政總裁林慧虹表示，財政預算案提供清晰方向，加強復甦動力，並鞏固香港作為國際金融中心和首選商務中心的長遠競爭力。

滙豐林慧虹表示，中小企是本港經濟命脈，樂見更多針對中小企的支援，包括額外延長中小企融資擔保計劃下八成及九成擔保產品的申請期，以協助企業應對資金周轉。此外，當局亦根據市場現況，適時修訂物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，以及撤銷投資者及海外買家的部分物業印花稅。

滙豐歡迎政府在促進金融服務可持續增長的多方面措施。政府增加發債規模，將可加強香港債券市場的發展。香港已在區域綠色債券發行、以及代幣化綠色債券等產品發展方面處於領先地位，而預算案中支持轉型債劵和貸款、訂下實體經濟轉型路線的措施，更有助香港進一步發展成為國際綠色金融中心。深化互聯互通機制以及提供更多元化離岸人民幣產品等，將可促進人民幣國際化，深化香港作為全球最大離岸人民幣業務中心的優勢。

數碼轉型和創新一向是提升經濟增長的動力。滙豐支持一系列相關措施，包括推廣金融科技和數字金融、推出企業版智方便、培育初創企業、協助商界加快科技應用等。

滙豐會繼續對配合本港經濟復甦和長遠發展作出貢獻，並積極利用環球網絡，向外推廣香港的吸引力，推動國際盛事與會議於香港舉辦，其中包括將於今年4月舉辦的香港國際七人欖球賽及滙豐全球投資峰會。

恒生施穎茵：撤辣及放寬逆周期措施有助港經濟及物業市場復甦

恒生銀行也歡迎預算案中各項促進香港經濟持續增長的新措施，包括推動數字金融、深化內地與本港金融市場的互聯互通和跨境金融合作、提升證券及債券市場競爭力、以及建設離岸人民幣的生態系統等。相信有助香港抓緊機遇、推動高質量發展,鞏固香港的國際金融中心地位。

恒生銀行行政總裁施穎茵表示，預算案中一系列促進本地需求及協助中小企的舉措，並且撤銷住宅物業需求管理，以及香港金融管理局修訂物業按揭貸款逆周期宏觀審慎監管措施，亦將為香港的經濟和物業市場復甦增添有利條件。

施穎茵續稱，深明企業面對複雜多變的營商環境挑戰，除了透過參與中小企融資擔保計劃之外，亦有不同的其他融資方案以紓緩中小企資金周轉的壓力，支持他們的融資需要，並推動綠色經濟和企業升級轉型。

中銀香港支持政府推動本港經濟發展及改善民生

中銀香港副董事長兼總裁孫煜對財政司司長今天發表的《2024至25財政年度政府財政預算案》表示歡迎。預算案以「堅定信心、抓緊機遇、推動高質量發展」為主題，目標清晰，提出的措施精準到位，將有助推進香港高質量發展。

孫煜表示，目前香港經濟發展正處於關鍵時期，鞏固傳統優勢的同時，需積極推進經濟多元化，以吸引更多的資金來港。預算案提出的多項建議，包括完善及優化股票市場上市和交易機制、與內地積極商討擴大金融市場的互聯互通、擴大「數字人民幣」在香港試點範圍、擴闊「綠色和可持續金融資助計劃」的範圍、制訂綠色金融可持續披露準則等，將進一步提升香港作為國際金融中心的競爭力。

中銀香港將一如既往全力支持香港特區政府推動本港的經濟發展和改善民生，透過持續提供優質的產品和服務，鞏固並提升香港國際金融中心的競爭力，為香港高質量發展貢獻金融力量。

大新銀行：中小企融資擔保計劃長遠有利營商環境

就今天公佈的財政預算案中提到「中小企融資擔保計劃」下八成及九成擔保產品的申請期延長兩年至2026年3月底，以及計劃下的總信貸保證承擔額將額外增加100億元，大新銀行總經理兼商業銀行及個人理財業務拓展部主管謝永富表示，十分支持相關優化措施，該計劃自推出以來深受香港中小企歡迎，相信可繼續有效解決中小企應付資金流問題，協助他們在市場上保持競爭力及靈活性，長遠有利營商環境。作為紮根香港的本地銀行，大新銀行將繼續關注及支持香港中小企生態圈穩定繁榮發展。