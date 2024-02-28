財政預算案｜陳茂波：交椅洲人工島填海目標推遲　進度略後於北部

交椅洲人工島原定2025年開始填海，不過工程進度有變數。財政司司長陳茂波出席《財政預算案》記者會，考慮到政府財政負擔，交椅洲人工島2025年填海目標會有所推遲，強調人工島是重要項目，政府仍然會繼續做，只是與北部都會區有先後之分，進度將「略後於北部」。



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陳茂波表示，政府將會全力造地，確保有充足的土地供應和儲備。他提到現時政府有兩舍造地項目，包括發展北部都會區及交椅洲人工島，兩者皆是土地供應的重要項目。不過他就指，兩者「先後有分別」，目前北都已開展當中，並按時間表推進，以提供更多土地，並與大灣區合作。

至於交椅洲人工島方面，他指，考慮到政府財政負擔，原定2025年開始填海的目標會有所推遲，目前正展開不同技術研究，之後會檢視結果。他形容，交椅洲人工島是重要的項目，對土地空間佈局有意義，強調「會做，但略後於北部」，當項目展開後定會全力做。

消息人士：交椅洲人工島仍處初步規劃

有政府消息人士指，目前交椅洲人工島仍在做初步規劃及環評工作，但強調造地對本港重要，有決心繼續推行北部都會區及交椅洲人工島計劃。消息又指，一些籌劃相對成熟的項目，例如北都因為地段發展成熟，會繼續推行，已經展開收地工作。