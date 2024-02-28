財政預算案｜地建會：歡迎撤辣　料有助市場回復健康發展

【財政預算案2024 / 財赤/ 樓市 / 辣招】財政司司長陳茂波今日（28日）公佈2024-25年度《財政預算案》，宣布經審慎考慮當前整體情況後，決定即日起撤銷所有住宅物業需求管理措施，即由今天起所有住宅物業交易無須再繳付額外印花稅、買家印花稅和新住宅印花稅，即意味全面撤辣。換言之為期14年、用作壓抑樓市升勢的辣招正式落幕。



歡迎政府撤辣 有助物業市場回復健康發展

香港地產建設商會表示，歡迎財政司司長在今天公佈的財政預算案中宣佈，全面撤銷所有需求管理措施，即所謂樓市辣招。樂見政府聽取社會各界意見， 取消多年來一直影響自由市場運作的管控措拖。相信撤銷所有辣招將有助物業市場回復健康發展，經濟重拾增長動力，並恢復市民和國際投資者對香港經濟前景的信心。

商會亦歡迎金管局適時修訂適用於物業按揭貸款的逆周期宏觀審慎監管措施，以及其他相關監管要求。相信各項修訂措施會令一眾有置業需要的家庭受惠，減輕市民置業上車的財務負擔。

認為來年賣地計劃可滿足未來房屋供應

至於預算案中公佈來年的賣地計劃，商會認為可滿足市場對未來土地房屋供應的期望，對維持房屋供應平穩發展有正面作用。

對於預算案中提出的其他各項振興樓市和經濟措施均表示支持，並將繼續與特區政府和社會各界攜手，把握當前機遇推動香港的經濟和社會發展，共建美好家園。

地建會預料撤辣有助市場回復健康發展。

+ 1

各界要求全面撤辣 4個月前施政報告率先「半減辣」

近年市場各界人士一直要求政府為樓市減辣，甚至全面撤辣，當中包括發展商、地產代理、立法會議員，以至各個界組別的商會。事實上，政府在2023年10月份《施政報告》，已率先就樓市辣招作出三大調整「半減辣」。首先，當中將額外印花稅（SSD）的適用年期，由三年縮短至兩年，換言之業主在持有物業兩年後出售，無須再繳付樓價10%的額外印花稅。

其次，買家印花稅（BSD）和新住宅印花稅（NRSD）的稅率減半，兩者均會由15%減至7.5%。這安排有助減輕已擁有住宅物業的香港永久性居民再購買住宅物業時的財政負擔，以及非香港永久性居民購買住宅物業的成本。

施政報告後樓價續挫近5%

不過4個月前調整辣招後，本地樓市依然繼續惡化，樓價繼續向下回落，CCL由2023年10月份《施政報告》當周的153.59點，下滑至2月中的145.82點，跌幅約4.94%。同時也較2021年8月份CCL歷史高位191.34點，累積下挫逾24%。