財政預算案｜料放一次煙火耗百萬元 陳茂波：要度橋 唔係咁簡單
撰文：余月明
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財政司司長陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，當中宣布增撥10.9億元支持旅發局推動旅遊業發展措施及活動，包括每月在維港舉行煙火匯演和無人機表演。陳茂波在出席《財政預算案》記者會時交代，放一次煙火須花費約100萬元，又指此非「咁簡單放煙火」，而是作為一個旅遊產品吸引更多人訪港。
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陳茂波今日（28日）公布新一份財政預算案，當中宣布增撥10.9億元支持旅發局推動旅遊業發展措施及活動，包括每月在維港舉行煙火匯演和無人機表演，以重新打造「幻彩詠香江」，並會推動「城市漫步」的沉浸式深度遊等，將善用海濱資源及加強本地特色旅遊活動，以吸引旅客。
陳茂波：比啲時間 旅發局「度橋」後會再公布
政府計劃每月維港放煙火，陳茂波被問到預期成效時，表示放煙花與放煙火不同，當中煙火是指早前在西九及銅鑼灣的煙火表演，稱成本「平好多」。他又指「唔係淨係咁簡單放煙火」，除了煙火、無人機表演外，更是以作為旅遊產品去吸引更多人訪港，「多嘢玩、多嘢睇，留多一兩日，喺到過夜」的角度去諗。
他表示，放一次煙火僅須花費約100萬元，日後會由旅發局探討尋找贊助，當中的具體做法也要交由旅發局計劃，例如可有何配備、與盛事合辦等，令人可以玩得更開心，望大家可以「比啲時間」，旅發局「度橋」後會再公布細節。
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