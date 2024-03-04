中國首富鍾睒睒稱第一桶金非來自娃哈哈　指宗慶后痛恨網絡暴力

身份逾600億美元﹑創辦農夫山泉（9633）的中國首富鍾睒睒，近期遭到網絡攻擊。農夫山泉周日（3日）於官方微博矛發布一篇名為《鍾睒睒﹕我與宗老二三事》，內容既有鍾睒睒指出其第一桶金來自布匹生意，而非來自娃哈哈。他於文章內亦指出宗慶后生前最痛恨網絡暴力，明言未曾想過對方離世後，網絡上出現大量對鍾睒睒本人及公司的詆毀，這絕非宗慶后樂見。



鍾睒睒於文內指出，於1988年辭去《浙江日報》記者工作後，便下海經商，並於1990年前後於海南成立大成窗簾公司，將杭州生產的窗簾布運往海南銷售，其後更將該業務擴展至北京王府井﹑燕莎百貨，因此其第一桶金來自布匹生意，而非如網上傳言所以「第一筆創業女收入來自於娃哈哈。

他又指出1991年經前同事介紹前往娃哈哈總部拜會宗慶后，其後宗慶后邀鍾睒睒前往到新收購的罐頭廠參觀。鍾睒睒指出當他看到宗慶后新收購的廠房設備均閒置著，當時鍾睒睒想起八寶粥罐頭於東南亞受歡迎，便將此想去告知宗慶后。宗慶后聽到有建議後非常高興，其後更投入研發及研製。對方又建議鍾睒睒於廣西﹑海南成立娃哈哈的辦事處，以銷售兒童營養口服液，鍾睒睒欣然同應允。鍾睒睒強調未曾在娃哈哈領薪，更談上因沖貨（跨區／省銷售）而遭開除。

至於農夫山泉與娃哈哈純淨水之爭，鍾睒睒稱2000年後，娃哈哈與農夫山泉在紛爭中闡明了各自立場、產品主張，均取得一定的成績，即使雙方其互有訴訟，但最終宗慶後與鍾睒睒在當時杭州市主要領導的見證下握手言和。