兩會｜強化促進青年就業政策　今年高校畢業生超過1170萬人

兩會正在召開中，國務院總理李強向大會作政府工作報告。政府工作報告稱，綜合分析研判，今年中國發展面臨的環境仍是戰略機遇和風險挑戰並存，有利條件強於不利因素。



料今年挑戰機遇並存

對於外界關注的青年失業率問題，政府工作報告說，要突出就業優先導向，加強財稅、金融等政策對穩就業的支持，加大促就業專項政策力度。落實和完善穩崗返還、專項貸款、就業和社保補貼等政策，加強對就業容量大的行業企業支援。預計今年高校畢業生超過1,170萬人，要強化促進青年就業政策舉措，優化就業創業指導服務。扎實做好退役軍人、農民工等群體就業工作，加強對殘疾人等就業困難人員幫扶。

同時，積極擴大有效投資。發揮好政府投資的帶動放大效應，重點支持科技創新、新型基礎設施、節能減排降碳，加強民生等經濟社會薄弱領域補短板，推進防洪排澇抗災基礎設施建設，推動各類生產設備、服務設備更新和技術改造，加快實施「十四五」規劃重大工程項目。

鼓勵民間資本參與重大項目建設

今年中央預算內投資擬安排7,000億元人民幣。合理擴大地方政府專項債券投向領域和用作資本金範圍，額度分配向項目準備充分、投資效率較高的地區傾斜。統籌用好各類資金，防止低效無效投資。深化投資審批制度改革。著力穩定和擴大民間投資，落實和完善支持政策，實施政府和社會資本合作新機制，鼓勵民間資本參與重大項目建設。進一步拆除各種藩籬，在更多領域讓民間投資進得來、能發展、有作為。