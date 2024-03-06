華能國際電力(0902)走勢強或突破1月高位　上試5.28元頂｜彭偉新

華能國際電力股份有限公司是一家主要從事發電廠的開發、建造、運營和管理國企。集團主要從事發電和電力銷售業務，同時亦有供應熱力。市場對集團2023財年的全年盈利預測為增長 23.9%，另外，2024財年的盈利預測仍會增長 12.4%，另外，集團的 5 年年複合盈利會由之前倒退 47.62%，轉變為未來增長 67.65%。主要反映整體的業績有望在經濟逐步服甦下得到改善。以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 10 倍，市場給予集團的預測市盈率為 15.5 倍，較追蹤市盈率為高。另外，集團現價的市賬率為 0.46 倍，股價對營收比率為 0.28 倍，整體估值不算過高。



華能國際電力於周二以 4.48 港元收市，全日上升 0.05 港元或 1.13%。集團過去5年的平均Beta值為 0.69，系統性風險低於大市，屬於穩定之選。52周最高位曾見 5.28 港元，而最低位則曾見 3.22港元，股價於過去52周累計上升 7%，不過，由年初至今計算，股價表現仍然跑贏恒生指數及國企指數，以現價 4.48 港元計，華能國際電力的股價較 50 天線只高出 4.77%，另外，現價亦只較 200 天線高出 6.44%，股價走勢未有過份高於主要的移動平均線，因此，短期出現技術回調的壓力大為減少。

而華能國際電力的機構投資者持股比率為38.01%，股價於去年10月10日至今年3月05日期間的股價共錄得22.74%的升幅，另外，同期共錄得4.84 億港元的資金流入，當中大戶佔其中的2.61 億港元，而散戶則佔當中的2.23 億港元。期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上15.52%，其後由高位回落，最低曾跌至 -13.7%，而到3月05日當日則為2.69%，走勢有望逐步好轉的趨勢。

華能國際電力股價於去去年5月期間最高曾升上5.28港元見頂。（資料圖片）

華能國際電力股價於去去年5月期間最高曾升上5.28港元見頂後，股價在跌穿20天線及50天線後，便由高位持續回落，形成了一浪低於一浪後，最低曾於去年10月跌至3.22港元才見式並作出反彈，股價曾在月初升上最高位4.71港元，剛好突破了整個跌浪總跌幅的61.8%反彈目標，不過可惜未能作進一步的反彈，便再跌穿50天線後，近日股價再度重返100天線見反彈，只要股價能向上升破61.8%反彈目標的話，相信股價可以重返去年5月時的高位。投資者可以在4.40港元買入，上望5.20港元，若果股價失守50天線4.28元的話，則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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