中聯重科(1157)突破圓底頂部阻力後　可上望6.2元｜彭偉新

中聯重科主要從事工程機械、環境衛生機械和農業機械設備的研發、製造和銷售業務，集團通過四個業務分部進行運營，包括：工程機械分部提供混凝土機械、起重機械、推土機械、基礎施工機械、道路施工機械和鏟車等，主要為基礎設施和房地產建設服務；環境產業分部從事衛生設備的生產以及環境治理投資及經營業務；農業機械分部提供農業機械、收割機、烘乾機及其他農業機械，以及金融服務分部提供融資租賃和其他金融服務。



集團以現價計算的預測市盈率為16.5倍，而股息率為6.6%，過去5年的BETA為0.83倍，雖然以表現計算，集團去年較行業的基準為弱，不過自今年1月底開始，整體表現要強於行業基準，主要相信是市場對內地整體的經濟回復動力有信心，有利帶動集團未來幾年的整體收益狀況。集團去年截至6月底的半年營業額為240億元人民幣，較前一年同期上升13%，半年股東應佔溢利為20.56億元人民幣，同比上升18.4%，純利率達到8.5%，較之前一年上升0.35個百份點。

中聯重科股價自去年2月21日升上高位5.18港元見頂後，股價向下跌穿20天線及50天線支持並逐步移向250天線發展後，股價反覆形成了一圓底走勢，更在跌至去年8月低位3.54港元後，才開始跌幅收窄並由下跌走勢逐漸發展為橫行走勢，其後股價於今年踏入2月向上突破各移動平均線的密集區後，股價由2月2日形成突破後，便持續大幅反彈並沿著10天線升返去年2月21日頂部5.18港元，形成了一圓底走勢。

中聯重科 (1157) 股價形成圓底走勢後昨日成功上破阻力。（圖1）

雖然股價一度受制於5.33港元，並再度回落，但上個交易日股價在貼近20天線支持水平作出反彈後，配合成交額回升，股價已確認升破了去年2月圓底形成的起步水平，而且9天RSI更成功重返70以上水平，因此，相信中聯重科的股價有望在短期內會有較明顯的升勢。若果以整個圓底的總跌幅1.64港元並以黃金比率1.618倍的反彈作為目標價的話，股價可以由低位反彈2.65港元，並上望6.20港元，投資者可以在5.30港元水平買入，上望6.20港元，並以去年該圓底走勢起步位5.18港元作為支持，失守宜先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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