江西銅業(0358)受惠國際有色金屬價格飊升　走勢現突破｜彭偉新

因對美國貨幣寬鬆政策的押注增加，各國央行購買和避險需求持續推動金價上漲，金價飆升至歷史新高，另外，其他的有色金屬價格亦在持續上升帶動下，多隻有色金屬股份在反覆上升中走勢出現突破，其中，江西銅業是一家內地主要從事銅採選、冶煉和加工企業，其他業務包括貴金屬及稀有金屬的提取與加工，硫化工，以及金融和貿易業務。集團旗下產品包括陰極銅、黃金、白銀、硫酸、銅桿、銅箔、硒、碲、錸、鉍等，而主營市場為內地。江西銅業之股價亦在昨日成功向上突破250天線的阻力，是自去年9月29日以來首次明顯突破250天線，股價有望在短期內作進一步的上升。



江西銅業於上一個交易日以 12.58 港元收市，全日上升 0.46 港元或 3.8%。集團過去5年的平均Beta值為 1.35，系統性風險高於大市，主要是市場整體金屬價格在過5年非常波動。52周最高位曾見 15 港元，而最低位則曾見 9.95港元，股價於過去52周累計下跌 4.42%，由年初至今計算，股價表現仍然跑贏恒生指數，以現價 12.58 港元計，江西銅業股份的股價較 50 天線高出 12.87%，另外，現價亦較 200 天線高出 7.41%，走勢跑贏自身的中期表現，但仍然落後自身的長期表現，股價雖然偏離50天線，但仍未會觸發回調的走勢。

以現價計，相等於過去 12 個月的追蹤市盈率約 6.5 倍，市場給予集團的預測市盈率為 8 倍，較追蹤市盈率為高，而市賬率則為 0.5 倍，估值上仍然屬於偏低水平。集團於2022的財年的派息比率約 29%，而集團於2022的財年派發 0.5人民幣 元的全年股息，相等於 4.5 厘的年股息率，市場預期集團今年全年每股派 0.55 元人民幣，相等於 5.00 厘的預測股息率，較過去 5 年平均股息率 2.78 厘為高。

江西銅業由去年10月12日至今年3月7日期間資金流狀況。（圖1）

江西銅業的機構投資者持股比率為20.52%，股價去年10月12日至今年3月07日期間共錄得4.49%的升幅，期間，共錄得0.6 億港元的資金流入(見圖1)，當中大戶佔其中的0.24 億港元，而散戶則佔當中的0.36 億港元，反映大戶投資者主導股份之走勢。另外，期間，大戶投資者的坐貨比率最高曾升上16.22%；而最低則跌至 -12.51%，上個交易日則由短期低位反彈至3.05%，有望逐步改善動力。

江西銅業股價於去年8月初升抵13.46港元的阻力後見頂回落，並在反覆跌穿20天線及50天線後，最低兩次跌至10.00港元水平後，才開始作山反彈，拉升股價突破20天線及50天線的阻力，股價於上個交易日再升3.8%後，已突破了所有的移動平均線阻力外，更已收復了自13.46港元開始形成的跌浪總跌幅61.8%，配合成交額明顯上升，以及9天RSI若升跛70，相信會觸發股價升返跌浪的起步位，令到股價升返跌浪起步位。投資者可以先等股價回調至10天線水平買入，上望13.50港元，若果失守20天線11.70港元則要先行沽出止蝕。

本人並沒有持有股份及相關衍生產品之權益。

【財經專欄】資金流事務所．彭偉新

資深證券分析師，證券研究經驗超過20年。除了熟習基本分析方法外，對技術分析亦有深入研究。在大台技術分析節目中擔任主持，曾主講多個不同範疇的技術分析研討會及課程，近年更鑽研以資金流向作為分析股市的方法，並藉不同媒體頻道與投資者分享。

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