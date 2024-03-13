加拿大Rumble大拋「橄欖枝」　有意組財團收購TikTok　股價飆18%

加拿大短視頻平台Rumble（美：RUM）行政總裁Chris Pavlovski，在社交平台向抖音Tiktok行政總裁周受資發公開信，稱如果TikTok將從母企字節跳動剝離，Rumble已準備組成財團，尋求在美國境內收購及營運TikTok。



Rumble「橄欖枝」拋出後，昨夜股價飆升18.3%報7.9美元，盤後現仍微升。



稱雲資料將安全可靠儲於美國獨立設施

消息指，Rumble準備成為雲技術合作夥伴，其發佈的Rumble Cloud，所有資料均安全可靠地存儲在美國境內獨立的基礎設施中。這一舉措將為Rumble提供強大的技術支援，使其有能力在美國運營TikTok。

美國總統拜登表示，若美國國會通過迫使將字節跳動剝離TikTok的法案，他將予以簽署。（資料圖片）

眾議院今日將表決要求剝離方案 若通過拜登將簽署立法

此前，美國國會眾議院能源及商務委員會一致投票通過，令字節跳動6個月內剝離旗下短視頻平台TikTok的議案。50名委員會的議員，全部投出讚成票。

眾議院全院將在周三（13日）就法案進行表決，據《路透》社報道，美國總統拜登當地時間3月8日表示，若美國國會通過迫使將字節跳動剝離TikTok的法案，他將予以簽署。