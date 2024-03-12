美國眾院美中競爭委員會斥造謠　TikTok反擊：用戶有權反對禁令

俄衛網3月12日報道，TikTok（抖音海外版）11日毫無保留地對美國眾議院美中戰略競爭特別委員會的一封信作出回應，捍衛其讓用戶參與反對眾議院一項進展迅速的關於禁止該應用程式法案的權利。



TikTok美國公共政策負責人貝克曼（Michael Beckerman）寫道，「TikTok不同意你信中的許多說法，這些說法既有攻擊性，也有明顯的虛假性。」

貝克曼認為，「這項最新立法以前所未有的速度匆忙通過，甚至沒有經過公開聽證，構成了嚴重的憲法問題。」

美眾議院「美中戰略競爭特別委員會」主席加拉格爾（Mike Gallagher）和高級議員克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）在TikTok警告其用戶眾議院正在考慮「禁止」該應用程式後，指責TikTok發起了一場「造謠」運動。

貝克曼回答稱，該法案的新聞稿引用了立法者的說法，明確將其稱為禁令，前總統特朗普（Donald Trump）也將該法案描述為禁令；他還指出加拉格爾在過去的聲明中明確表示支持禁令。

圖為美國眾議院美中戰略競爭特別委員會主席加拉格爾2024年2月22日在台北出席記者會。（Mike Gallagher）。（Reuters）

當地時間3月5日，美國國會眾議院「美中戰略競爭特別委員會」公布一項立法提案，要求中國科技公司字節跳動（ByteDance）在165天之內剝離旗下短片應用程式TikTok，否則蘋果、Alphabet、谷歌（Google）及其他公司運營的應用程式商店就不能合法提供TikTok，也不能為字節跳動旗下應用程式提供網絡託管服務。

這份12頁的立法提案草稿中有且僅有ByteDance和TikTok兩間公司的名字。僅兩天之後，美國國會眾議院能源和商務委員會就以50比0全票表決通過該提案。

另外，此次剝離TikTok的法案只有眾議院在推進，參議院沒有推進，流程被進一步加速。當地時間3月8日下午，美國總統拜登（Joe Biden）在接受外媒採訪時表示，「如果他們通過了，我就簽字」。