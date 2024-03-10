動視前CEO接觸張一鳴　或聯手奧特曼收購TikTok　報價超千億美金

據《華爾街日報》報道，美國總統拜登將簽署法案，封禁TikTok或強制字節出售TikTok，法案將於3月13日在眾議院進行投票表決。這項新舉措加快TikTok在美國被關閉的可能性，亦提高了美國潛在買家的興趣。報道稱，動視前CEO Bobby Kotick已接觸張一鳴，並可能聯手Sam Altman收購TikTok，報價超千億美金。

對此，3月10日上午，TikTok母公司字節跳動回應內媒表示，外媒相關報道不實。



TikTok母公司為總部位於北京的字節跳動，實際所有人為張一鳴。隨著TikTok在海外的風靡，美國政府及議員長期以來擔心字節跳動會將美國國民的信息分享給中國政府。

因此，美國國會將於3月13日對強制TikTok剝離字節跳動的法案進行投票表決。新法案令TikTok措手不及，知情人士稱，管理層亦未料到會如此快速地遭到這樣的關注。

tiktok與拜登。（兩圖圖片來源：Reuters）

據悉，美國國會議員和與TikTok關係密切的人士都預計，眾議院將批准該法案通過，此後送交參議院審議，若參議院也通過該法案，最終將交由美國總統拜登簽署。而拜登曾表示，只要國會通過，他將簽署該法案。

隨著法案的推進，美國科技和媒體巨頭開始蠢蠢欲動，意向收購TikTok。據知情人士透露，動視暴雪的前CEO Bobby Kotick（former CEO of Activision）已與字節跳動創始人張一鳴進行接觸，表達收購TikTok的意向。TikTok的最終售價可能會超過千億美金。

Bobby Kotick亦尋找合作夥伴。據知情人士透露，本周初Allen & Co.公司舉行的晚宴上，Bobby Kotick就向包括OpenAI CEO Sam Altman在內的一桌人提出了合作收購TikTok的構想。若Bobby Kotick的合作夥伴能籌集到足夠的資金收購TikTok，OpenAI則可以利用TikTok來訓練其人工智能模型。

對此，3月10日上午，TikTok母公司字節跳動回應內媒表示，外媒相關報道不實。字節跳動官方公告表示，經核實，公司創始人張一鳴沒有與任何人溝通過相關事宜。