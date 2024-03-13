美國情報總監：不能排除中國利用TikTok影響大選

美國國家情報總監海恩斯說，「不能排除」中國將利用短影片平台TikTok影響2024年美國總統選舉。



路透社報道，伯恩斯星期二（3月12日）出席眾議院情報委員會聽證會，眾議院將於星期三（13日）就一項迫使TikTok中國母公司字節跳動出售Tiktok的法案進行表決。

眾議院情報委員會民主黨代表克里希納穆爾蒂（Raja Krishnamoorthi）問海恩斯，中國共產黨是否會利用TikTok影響美國選舉，海恩斯說：「我們不能排除中共會這麼做。」

克里希納穆爾蒂也是眾議院中國問題特別委員會成員，上週他與該委員會的共和黨籍主席加拉格爾（Mike Gallagher）提出一項法案，將給予字節跳動六個月時間出售TikTok，否則蘋果、Alphabet Inc等公司旗下的應用商店和互聯網服務提供商將不許上架TikTok。

美國重啟TikTok禁令，將為中美關係缓和設置新障礙，中美雙方難免就此展開新一輪角力。（ Reuters）

美國眾議院議長約翰遜說，眾議院將在星期三上午10時左右（香港時間星期三晚上10時左右）對TikTok法案進行表決。

眾議院將走快速程序，這項法案須獲得三分之二的眾議員支持才能通過。

美國總統拜登上週說，如果國會通過法案，他會簽字同意。

但TikTok在美國擁有1億7000萬用戶，TikTok法案要在美國總統選舉年獲參眾兩院批准立法恐會面對困難。

一些反對者包括民主黨眾議員弗羅斯特（Maxwell Frost）認為TikTok法案將會通過。但在參議院能否通過尚不確定，一些參議員希望採取不同做法。

本文獲《聯合早報》授權轉載

