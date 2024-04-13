扶輪超馬｜仁濟醫院靚次伯紀念中學組隊參賽　挑戰自己　為善最樂

長跑盛事「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）將於2024年5月5日舉行，自疫情後首度恢復舉辦實體賽事，更移師將軍澳的全新路線舉行。參賽跑手除了挑戰體能突破極限，更可以身體力行用雙腿做善事，為受惠機構仁濟醫院籌款。

仁濟醫院支持今屆扶輪超馬亦不遺餘力，仁濟醫院靚次伯紀念中學學生將會組隊參加50公里接力賽，副校長郭志文更挑戰3公里個人賽，以身作則，展現「春風風人，夏雨雨人」之道。



扶輪超馬2015年首次舉辦，是中國香港田徑總會認可的比賽，亦是香港長跑界每年一度的盛事，當中以50公里的超級馬拉松為焦點，設有個人賽和隊制賽，每年都吸引大批跑友報名參加。

賽事曾因疫情而停辦實體賽3年，只能舉辦虛擬跑，仁濟醫院靚次伯紀念中學的師生正是由虛擬跑開始認識扶輪超馬，郭志文副校長和今年就讀中四的學生康業都曾參加虛擬賽事，師生們各自以手機應用程式紀錄跑步距離及時間，然後上呈大會，總數達50公里即可。

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仁濟醫院靚次伯紀念中學副校長郭志文（右），透過扶輪超馬教導學生人生大道理。（受訪者提供）

郭副校長表示，學生每每聽到要跑步，難免有點害怕，但本着「言傳不如身教」的精神，身為教師的他，首次帶隊便獨自承擔10公里路程。「希望讓學生知道，我們毋須跟其他人比較，按自己能力完成目標，便算是贏。」郭副校長大學時本為壁球校隊成員，由於壁球講求短途爆發力，因此較多練習短跑，所以參加扶輪超馬對他來說，絕對是轉換跑道挑戰自己，他更因此愛上跑步：「我想告訴學生，『阿sir』年紀也不小，但一樣做得到，所以你們都可以！」

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郭志文副校長難忘去年跟學生到將軍澳一起跑步。下左一為康業同學。（受訪者提供）

康業同學是其中一名參加上屆扶輪超馬的同學。他本身是仁濟醫院靚次伯紀念中學的扶輪少年服務團（扶少團）成員，扶少團在葵涌扶輪社支持下於2019年成立，為青少年提供一個透過交流及服務的機會，以建立正直的人格及領導才能。扶少團過去積極參與扶輪社舉辦的活動，除了扶輪超馬，還有香港盲人保齡球錦標賽義務工作、長者探訪等，更於扶輪社的「香港傑出學生服務大使獎勵計劃」獲得亞軍。

在扶少團推動下，康業開始踏上長跑的道路，雖然跑完後肌肉很痠痛，「但我很享受挑戰自己的感覺」。康業本身喜愛健身，透過扶輪超馬接觸長跑後，漸漸愛上這種運動：「長跑是不一樣的運動，落到場就要跑完，最能體現毅力。」

有別於過去三年，今屆扶輪超馬由虛擬變成實體，第四次帶領學生參賽的郭副校長，今屆將挑戰新增設的3公里賽，他寄語一眾同學「帶學生跑馬拉松，其實是我的一個夢想。跟參加其他比賽不一樣，一般比賽可能要拿到獎才算贏；但參加長跑比賽，完成目標就已經是『贏咗』。我希望同學透過長跑體會到，不用凡事都跟別人比較，按自己能力完成目標就可以。」

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仁濟醫院靚次伯紀念中學在葵涌扶輪社推動下成立扶輪少年服務團，同學們曾於「香港傑出學生服務大使獎勵計劃」獲得亞軍。上圖後排左一為葵涌扶輪社社長林全山先生；右一是仁濟醫院靚次伯紀念中學郭志文副校長；右二是國際扶輪 3450地區總監李兆民，他亦是葵涌扶輪社前社長。（受訪者提供）

扶輪超馬在疫情後以全新面貌回歸，不僅繼續設有50公里的個人賽和隊制賽，更有3公里的個人賽及親子跑，讓參賽者按能力和人數選擇賽事；賽道也由龍和道轉到充滿新鮮感的將軍澳跨灣連接路，跑手可以盡享將軍澳跨灣大橋美景。

事不宜遲，立即報名參加這項挑戰性、樂趣和意義兼備的長跑盛事，更可共襄善舉，為受惠機構仁濟醫院籌款！



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