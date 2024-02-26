扶輪超馬｜疫情後首度復辦實體跑　賽道移師將軍澳　增設3公里賽

「扶輪香港超級馬拉松」（扶輪超馬）自疫情後首度恢復舉辦實體跑，將會在今年5月5日於將軍澳的全新路線舉行，賽事設有多個項目，包括輕鬆的3公里個人及親子跑、和充滿挑戰性的50公里跑，50公里跑亦設有個人和隊制接力賽，無論想突破自己，或是憑團隊合作完成賽事，都能自由選擇。

參加扶輪超馬，享受路跑賽的同時亦能造福人群，今屆扶輪超馬指定仁濟醫院為受惠機構、「香港01眾樂基金」亦是慈善夥伴，不過，到底如何透過跑步去造福有需要人士？

「01體育」邀來國際扶輪3450地區總監李兆民、扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國和合辦機構《香港01》行政總裁蘇曉婷，分享籌辦扶輪超馬的苦與樂、和如何透過賽事惠澤社群。



今屆扶輪香港超級馬拉松由扶輪社與《香港01》合辦，國際扶輪3450地區總監李兆民（左）、《香港01》行政總裁蘇曉婷（中）和扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國（右）一同講解今屆賽事的籌辦過程及特色。（陳葦慈攝）

「扶輪香港超級馬拉松」早在2015年已開始舉行，這項由香港田徑總會認可的賽事，以50公里的超馬為焦點，設有個人賽和隊制賽，每年都吸引大批跑友參賽，可惜因疫情已3年無法舉辦實體跑。

來到2024年，疫情已成過去式，扶輪超馬也以全新面貌回歸，不僅繼續設有50公里的個人和隊制跑，還有3公里的個人及親子跑，讓參賽者可按不同能力和人數選擇賽事；賽道也由龍和道轉到充滿新鮮感的將軍澳跨灣連接路，讓參賽者們盡享將軍澳跨灣大橋美景。

扶輪社成立118年設七大範疇 不同層面服務社會

賽事既是由扶輪社主辦，當然也會實踐扶輪服務社群的使命。事實上，扶輪社由1905年成立開始已超過118年，名字「扶輪」（Rotary）來源是組織會輪流在不同成員的場地開會，但扶輪社的性質不久便有所轉變，扶輪社3450地區總監李兆民（Andy）解釋：「1907年時，扶輪社發覺人數已開始增加，應該做一點貢獻社會的事。」

扶輪社3450地區總監李兆民（Andy）指，扶輪超馬設不同距離的賽事，推動共融。（陳葦慈攝）

扶輪一直在七大範疇上服務社群，包括倡導和平、預防及治療疾病、潔淨水供應及衛生、基礎教育及識字、婦幼健康、社區經濟發展及環境保護。香港扶輪也已成立超過90年，扶輪社3450地區——即香港、澳門、蒙古和廣東省，目前共計有2800多名成員，除了扶輪社，同時又設有18歲以上人士的扶青社、12至18歲人士參與的扶少社，還有供小學生參與的雋雅，在不同年齡層、社會層面作服務。

李兆民談及過往的行動：「我們曾在汶川大地震後，派出醫生到災區提供義肢服務，去年蒙古水災也捐款去購買藥物、器材、水泵等幫助災民；過去幾年疫情間，也為因疫情而遭家庭和心理健康問題困擾的年青人提供支援，單是今年便有超過100位學員取得了情緒急救課程證書，以幫助身邊人。」

扶輪超馬捐款予仁濟醫院 設3公里賽及隊制賽更大眾化

今屆扶輪超馬，扶輪社選定仁濟醫院為受惠機構，也離不開上述的七大範疇，Andy說：「我們希望能全方位兼顧每個範疇，而仁濟自成立以來是一個很大的機構，有學校、醫療診所、醫院等等，單是學校已有超過20間，其中一間仁濟醫院靚次百紀念中學，我們已支持了這間學校的服務、創科比賽20多年。我們覺得仁濟醫院很能夠推行年輕人教育，所以就選定他們為捐款受惠機構。」

Andy也強調，今屆扶輪超馬設立不同距離和組別的賽事，包括3公里的個人及親子跑，和50公里的個人和隊制接力跑，讓不同身份、年齡的人士都可以一同參賽，「年長和年幼人士可以一起跑，可以接力、可以跑較短的路程，希望帶出一個共融、勇於克服困難的正確心態，希望扶輪社能帶出這些充滿正能量的使命感。」

扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國（Wilson）談及疫情後首度復辦實體賽，遇到的重重困難及挑戰。（陳葦慈攝）

扶輪香港超級馬拉松主委陳緯國（Wilson）補充指，舉辦扶輪超馬的初衷，是希望喚起大眾一起參與，除了跑步賽事外，也加設其他獎項，包括扶輪香港超級馬拉松攝影大賽、最高參與度（扶輪社D3450地區）和最有創意啦啦隊，「這些獎項也能讓更多人參與、更多元化，跑步賽事方面，除了有3公里組別，我們也會分開設立一些公務員的組別和學生的組別，鼓勵不同組織參加。」

疫情後首度復辦實體跑 跨越將軍澳跨灣大橋

扶輪超馬過往曾在中環龍和道及科學園舉行，今屆別開生面地將賽道移至將軍澳，參賽者將跑過將軍澳跨灣大橋，盡享優美景色，Wilson透露，今次舉辦賽事挑戰不少，尤其要在新路段作賽更有不少事前準備：「扶輪超馬上一次實體跑已是2019年，曾經幫助籌辦的社友都要花一些時間重新配合，但當要再舉辦時，以前的委員都二話不說幫忙，單是我們的委員會已有20多人。僅是為了確認比賽地點，就已實地考察了3、4次，我們的委員都曾去過，也有嘗試跑步，看看是否真的合適。」

而比賽起點也曾改動，「一開始的起步點其實不太理想，但研究了很久，突然知道另一邊的環保公園建好了，環境較寬敞優美，就立刻通知康文署。」花了一番功夫溝通、更動日期後，才落實現在5月5日舉行的扶輪超馬，Wilson亦感謝各方部門協助，「文化體育及旅遊局、運輸署、土木工程拓展署、和警務署都幫了很多忙。」

破天荒與《香港01》合辦 一站式籌款、宣傳

今屆扶輪超馬另一特別之處，是賽事與《香港01》合辦，《香港01》的角色也遠超媒體伙伴，由宣傳到籌款，都以不同頻道和平台支持。《香港01》行政總裁蘇曉婷（Andrea）談及當初為何決定與扶輪社合辦賽事：「扶輪超馬不僅是一個50公里的超級馬拉松，也設有接力賽，共融性、包容性很強，既可以老少咸宜、也可以組隊、連傷健人士也可參與，而《香港01》本身也一樣很關心社會各界人士，我們有很多頻道，不僅有體育，還有健康也很符合，而社區的慈善版也合適。」

《香港01》成為今屆扶輪超馬的合辦機構，行政總裁蘇曉婷（Andrea）指出，除了《香港01》的體育、社區、健康、親子等頻道能讓公眾了解賽事，「01心意」及「01空間」也分別成為賽事籌款及活動展示平台。（陳葦慈攝）

Andrea認為，《香港01》對扶輪超馬的覆蓋能做得非常全面，「我們本身也有『01心意』的籌款平台，去配對一些慈善機構、為他們籌募善款，而且我們既是香港最影響力和最高流量的媒體，基本上全香港人都是我們的受眾。今次扶輪超馬，希望推動大家有力出力，如果不方便參賽，也可透過我們『01心意』的平台為活動籌款，我們也在討論能否讓善長在捐款時選擇不同受眾，例如有些善長傾向捐給學童、或不同病患者，我們也可以提供這渠道。」

Andrea續指，希望透過媒體影響力讓更多人認識活動：「我們的角色不單止是媒體，這就是我們所說的『媒體+』，透過我們自己覆蓋500萬香港人的能力，令今次活動更矚目。」她指出，《香港01》不僅會透過體育頻道介紹跑手如何準備，也會由社區及親子頻道，訪問組隊參賽的組織、親子隊伍等。

Andy認為，扶輪社與《香港01》合作是不僅是緣份，更重要的是兩者的理念不謀而合，「大家都是想推動慈善、健康和支持年輕人，我們一拍即合，也希望透過《香港01》，令更多人認識扶輪，也能吸引更多人參賽和踴躍捐款。賽事有不同距離，好玩的同時也會幫到人，加上賽道景色優美，希望大家都來參賽。」