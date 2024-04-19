巴黎奧運前直擊Nike On Air　Pegasus Premium弧形全掌Air首亮相

A.I.R（Athlete Imagined Revolution）——運動員的想像革新，是巴黎「Nike On Air」活動的重頭戲，但在一系列由運動員天馬行空構想的Air鞋款實物面世之前，我們能夠真正著用的是今次首度亮相的跑鞋Pegasus Premium，以及Blueprint系列各個鞋款，包括Pegasus 41、籃球鞋G.T. Hustle 3及波砵2024 Nike Mercurial等。

01體育記者楊宇翹 巴黎直擊



巴黎布隆尼亞爾宮（Palais Brongniart）裏，Nike展示了歷年Air鞋款，及以即將上市的系列，當中以Pegasus Premium最為矚目。

【巴黎直擊Nike On Air】全球矚目的Pegasus Premium首度亮相。（楊宇翹攝）

自1978年應用於Tailwind開始，Air的形態一直是平面的，但來到2024年，Nike終於突破界限，將Air塑形至符合腳掌弧度的形狀，置入跑鞋中底，加上ZoomX和ReactX泡棉，擁有全掌Air的Pegasus Premium終於誕生。

能夠將扁平的Air變得符合腳掌弧度，要探索當中的複雜幾何和立體形狀，全靠人工智能與演算法工具，科研人員可以同時間研究多個模擬方案，從多個方案中快速評估，觀測到產品模型在現實中如何呈現，甚至在第一版實際樣品產出前，就知道產品的重量。

Pegasus Premium示範了Nike如何將運動的競技本質由精英運動員應用到日常生活層面，Nike首席設計師John Hoke表示：「將提升精英運動員表現的科技應用到日常生活，層層推進。我們為Pegasus跑鞋引入Super Shoes理念，重新想像和設計，令科技成為一種日常用品。」

【巴黎直擊Nike On Air】Nike首席設計師John Hoke（楊宇翹攝）

Pegasus系列是Nike大家庭中最受歡迎的緩震跑鞋，革新的Premium效果如何，待跑鞋於2025年1月上市後，就能測試其性能。至於今年夏天率先上市的，就有6月開售的Pegasus 41。Nike為最新一代Pegasus帶來重大突破，首次採用全掌ReactX泡棉中底，前掌和後跟都配備了Air Zoom氣墊，延續緩震與力量回饋兼備的特性。

至於早前上架立即賣斷市的Alphafly 3，Nike改良其Air科技後，亦將隨Blueprint系列於7月公開發售。Blueprint是Nike向聯合創始人Bill Bowerman致敬的系列，囊括多款Air產品，除了最強競速比賽鞋Alphafly 3，還有田徑釘鞋Victory 2和Maxfly 2、籃球鞋G.T. Hustle 3、波砵2024 Nike Mercurial等。

【巴黎直擊Nike On Air】Pegasus 41將於6月公開發售。（楊宇翹攝）

最受跑友關注兩大跑鞋：

Pegasus Premium特點

1. 貼合腳掌弧度的全掌Air，Nike稱作「塑型視覺化Air Zoom氣墊單元」

- Air由扁平形狀大革新，首次以彎曲的形態出現

-從後跟延伸到前掌，更流暢傳遞從腳跟觸地到腳尖離地的力量



2. 中底搭載ZoomX及ReactX泡棉

- 全新緩震系統，腳感平穩亦具推進力



Pegasus 41特點

1. Pegasus系列首次使用全掌ReactX泡棉

- 相比React提升超過13%的力量回饋（Responsiveness）

- 使用ReactX，每製作一對Pegasus 41中底，可減少43%碳足跡



2. 前掌和後跟配備Air Zoom

- 加強緩震效能



Nike Blueprint系列一覽

【巴黎直擊Nike On Air】Alphafly 3。（楊宇翹攝）

【巴黎直擊Nike On Air】Alphafly 3。（楊宇翹攝）