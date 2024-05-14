前壁球教練趙詠賢「轉戰」長跑　組隊出戰毅力十二愛心跑

前香港壁球隊教練趙詠賢，早前離開熟悉的競技場，轉投文職工作，但她沒因此放下運動，周日（19日）更將參加毅力十二愛心跑，繼續身體力行宣揚運動的好處。



去年杭州亞運後，趙詠賢毅然結束12年的香港壁球隊教練工作，轉到商業機構任職，但她沒有脫離體育，新崗位主要負責「照顧」公司轄下的田徑會，「田徑會有很多訓練班，運動員亦參加不同本地賽事，我的主要工作是支持本地田徑推廣，孕育多一些出色的運動員」。

趙詠賢離開香港壁球隊教練崗位後，轉做文職工作，但她沒有離開運動，將參加毅力十二愛心跑。（公關提供）

新崗位的工作本質似乎跟之前的教練工作分別不大，但現在做教練多在球場，走動多，現在則較多時間坐在辦公室，不過她沒因此減少運動時間，除了日常繼續打壁球，最近更與同事一起參加毅力十二愛心跑。

這個慈善接力賽於1998年由香港精英運動員協會創辦，趙詠賢曾以運動員或教練身分參加，今次跟公司同事組隊，她說：「很多同事都有運動底，譬如有的同事平時打籃球，但一齊跑步就比較少。今次一齊訓練及比賽，就可以當Team Building。」大家備戰的過程亦令趙詠賢另有一番感受：「同事平時各有各忙，放工都趕回家，今次藉着練跑，大家有更多機會交流，例如有位同事在工作時比較靜，想不到工餘時那麼活潑，所以我才說運動對建立團隊凝聚力很有幫助」。

趙詠賢與一班同事一起練跑，她說是Team Building的一種。（公關提供）

趙詠賢繼續推廣運動的好處。（公關提供）

今屆毅力十二愛心跑5月19日在西九文化區舉行，雖然已經截止報名，但趙詠賢希望活動能加強市民的運動意識，「譬如工作時若要到不同樓層開會，那就不要乘搭升降機，行樓梯當運動」，她亦會鼓勵女兒多做運動，特別是打壁球，「喜不喜歡是將來的事，但希望她透過壁球培養團隊精神，學懂面對逆境」。