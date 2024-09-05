中銀港珠澳半馬24-25｜曾曉彤分享參賽經驗 明年初舉行有利創佳績

「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」去年11月首次舉辦，成為香港其中一個大型長跑賽。今屆賽事將升格為世界田徑聯會金級道路賽事，勢吸引更多國際好手參加；大會亦汲取上屆經驗，今屆將有更多貼心安排，例如截跑時間由去年2小時30分放寬至3小時，跑手由接駁巴士站到起點的距離縮短一半至500米，並增加沿路補給品的種類，有利參賽者發揮佳績。

本地長跑好手曾曉彤（Candy）去年以香港隊代表身份出戰東亞半馬錦標賽，她分享比賽經驗，特別是跑橋的訓練方法和技巧。她特別提到，今屆賽事改至明年1月舉行，涼快天氣也是跑出佳績的優勢。

攝影：廖雁雄



曾曉彤分享「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」的參賽心得。（廖雁雄攝）

第二屆港珠澳半馬將於2025年1月5日舉行，從港珠澳香港口岸出發，途經觀景山隧道，往珠海方向的折回點折返，返回港珠澳香港口岸衝線，全程21.0975公里。

曾曉彤提醒參賽者要注意應付暗斜的技巧。（廖雁雄攝）

去年代表港隊出戰的曾曉彤（Candy）接受訪問，回顧參賽經驗。她認為這條一來一回的路線簡單直接，容易掌握距離，易於部署，但跑手們也不要忽視挑戰性：「我上年出賽時，頭半程風不大，跑得舒服，回程卻吹起大風，而且賽道是暗斜，若然當作平路般去跑，很容易『爆偈』，跑手們要為此好好準備。」

是以，Candy認為抗風與應付暗斜能力在備戰中不可或缺。她建議開賽前約四個月開始準備，可以找些暗斜路段或山路作為訓練地點，例如梅子林，先測試自身能力，再循序漸進開始在暗斜配速跑，「雖說是『暗斜』，但加起速度也相當『攞命』」。至於抗風能力，Candy認為馬鞍山海濱長廊和港島北角海水濱長廊，都是訓練抗風能力的好地方。

曾曉彤認為吐露港是鍛煉抗風能力的好地方。（廖雁雄攝）

今屆另一個有利發揮佳績的優勢，就是由11月改至1月舉行。Candy去屆以1小時23分06秒完成，但跑到後段太陽愈來愈猛烈，也甚為吃力，她預計1月天氣相對涼快，跑起來「爽」一點，「要注意的是1月舉行有機會在橋上遇上側風，甚至天氣寒冷，但必定比炎熱為佳」。

今屆港珠澳半馬於明年1月舉行，曾曉彤相信有利跑手跑出佳績。（廖雁雄攝）

大會去年公布首屆賽事詳情時，已表示希望累積經驗升格金級道路賽，來到第二屆達成目標，勢將吸引更多高手來港參加，Candy表示：「今屆賽事可吸引更多高水平跑手，跑手之間的競爭更大，可以互相推進，有望跑出更佳時間。」她亦寄語跑手們：「每課訓練後要檢討可改進之處，做得好亦要讚揚自己，不能夠不斷否定自己，始終各條路線或天氣對狀態有影響，要分析不同因素，再平衡自己的期望，不論練習的狀態好壞，也要堅持下去，因為心態是最重要一環。」

除了升格金級道路賽，今屆港珠澳半馬亦將有不少改動：大會將截跑時間放寬至3小時；起點及終點與接駁巴士站的距離縮短500米；去年賽事橋面上有不少俗稱「地雷」的伸縮縫，今年大會將鋪設地毯，減低跑手受傷的機會。

曾曉彤的半馬個人最佳時間是1小時22分28秒，她寄語跑手要肯定自己的付出。（廖雁雄攝）

中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松

日期：2025年1月5日

起點及終點：港珠澳大橋香港連接路

距離：21.0975公里

名額：8000個

限時：3小時

起步時間：

挑戰組：上午7:15

1組：上午7:45

2組：上午8:15

3組：上午8:45



大會官網：https://www.hzmb-halfmarathon.com/zh-hant/