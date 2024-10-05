中銀港珠澳半馬24/25｜使命必達的配速員：成就別人是另一種快樂

距離「中國銀行（香港）港珠澳大橋（香港段）半馬拉松」尚餘三個月，加緊備戰的除了8000名參賽者，還有一眾TEAM ASICS的配速員（Pacer）。

在今屆的配速員陣容裏，有第二年參加的JW，也有首次嘗試的Wing。賽道上的他們，不求快，只求準，把參賽者按目標時間安全送回終點，將自身能力轉化為幫人的動力，那是長跑世界的另一種快樂。

攝影：蘇煒然



9月中旬的星期天，早上8點的太陽已把皮膚曬得滾燙。是日TEAM ASICS的課堂是中銀港珠澳半馬配速員分組測試，他們要在跑馬地遊樂場1.4公里的「大圈」跑10圈，共14公里，教練徐弘泰（Winter）將按測試時間和整體表現，編排他們於中銀港珠澳半馬當日的配速分組。

頂住猛烈太陽全速前進，跑手們汗如雨下，依然奮力堅持，當中有連續兩次擔任配速員的JW，亦有今年首次嘗試的Wing。兩人都是長跑高手，卻在中銀港珠澳半馬放棄追求成績，寧願成人之美，幫助參賽者跑出目標時間。

TEAM ASICS跑手將為中銀港珠澳半馬擔任配速員，採訪當天，跑手們正為分組進行測試。（蘇煒然攝）

測試當日天氣炎熱，配速員頂住太陽奮力前進。（蘇煒然攝）

JW：終點前，即管超越我們衝線吧

「距離終點只剩十多米，我們叫身後的參賽者，即管越過我們衝線吧，看着他們超前，有點像爸爸放手讓孩子成長的感覺。見證大家成功，原來好欣慰。」JW回想去年在中銀港珠澳半馬當配速員，終點前被越過一幕，是他最難忘又感動的畫面。

JW連續兩年擔任中銀港珠澳半馬的配速員。（蘇煒然攝）

JW跑齡不算長，才三年多，但馬拉松最佳成績已跑出Sub-3的2小時58分，擔任配速員絕對綽綽有餘。他的配速員經歷正是去年入選TEAM ASICS之後，在首屆中銀港珠澳半馬開始，今屆是他第二次在大橋上為參賽者領航。

「自己衝成績，訓練和比賽都要爭分奪秒，耐速員則不然，我們需要的是穩定，絕對不可以時快時慢，假設比賽頭段帶快了，跟隨的參賽者『爆』了（意即耗盡體力），就算我們之後減速也不能補救。」JW表示，在中銀港珠澳半馬前大半年，Winter已為團隊編排控速訓練，完成測試分組之後，便加強指定速度的配速跑，更會安排配速員帶領跑班，由帶拉筋熱身開始，到路跑時如何觀察路面狀況、怎樣準確精簡地向跑手傳遞訊息，都是模擬比賽當日的情況。

JW說：「比賽當天，每個分組時間的配速員都是團隊組成，有人帶頭負責提場、有人計時報時、有人在中間和奠後觀察參賽者，必要時立即協助，大家分工合作。配速員要做的不只是帶領速度，更要顧及比賽安全，將參賽者安全送回終點。」

所以，當他回想去年比賽臨衝終點一幕，一聲提場、一次揚手，參賽者一一越過他們，以目標時間返回終點，他會心微笑，「佢哋衝線先影相都靚啲」，再說：「去年是首屆賽事，大家都第一次跑港珠澳大橋。今年第二次了，既然自己有能力，就將自己的能力轉為幫人的動力吧。」

JW期望，未來有更多跑手加入配速員行列，並與不同國家或地區的配速員交流，令香港跑手的長跑知識和經驗更豐富。

JW（右）和Wing（左）都是長跑好手，卻選擇在中銀港珠澳半馬協助參賽者力爭佳績，將自身能力轉化為幫人的動力。（蘇煒然攝）

Wing：配速員完完全全是另一種身份

Wing還未到30歲，跑齡卻有15年，因為她自小已是學界賽得獎常客，800米、1500米、跳高、越野跑、籃球、壁球、乒乓球，總之一要派隊出賽，老師自然想起這位運動健將。

但說到長跑，其實Wing是離開校園後才正式接觸，2019年在台北以1小時40分完成人生第一次半馬，但一個疫情亦她相隔三年才再次活躍於長跑賽事。去年的中銀港珠澳半馬，Wing是參賽者之一，在配速員帶領下以1小時30分寫下個人最佳時間（Personal Best，PB）。

所以，雖說Wing在今屆賽事第一次擔任配速員，但她對配速員的任務也略懂一二，「去年就是配速員帶領我跑出PB」。不過，從學界短跑出身的她，學習慢下來就是擔任配速員的一大挑戰：「有速度就想衝，但長跑選手要跑得好，真的要學懂如何收放、如何控制，例如我就要學習減慢。」除了TEAM ASICS，Wing也特別感謝自己的教練仇季新Sunny和跑會的師兄師姐，每次都帶住她，教她控制速度、改善跑姿，「我打壁球多年，講求爆發力、低重心，長跑卻講求耐力、高重心，他們花很多心力幫我改跑姿」。

Wing的運動員經驗非常豐富，但今屆中銀港珠澳半馬將換上另一個身份，她對新任務有什麼期許？「無論自己跑得有多快，做配速員必定不可帶『爆』參賽者，配速員完完全全是另一種身份，我們要做的是以自身能力將大家帶回終點。」Wing期望，參賽者在比賽當天只需專注望錶看時間、留心何時補水，把其他一切交給配速員，參賽者能夠安心完成比賽，跑出理想時間，正是配速員的最大成就。

Wing是短跑和壁球出身，轉攻長跑後，要先學懂慢下來。（蘇煒然攝）

Wing（左）和JW（右）期望在比賽當天把參賽者安全送回終點。（蘇煒然攝）

Winter：除了速度，更講領導才能

在採訪TEAM ASICS分組測試當日，JW和Wing不約而同說Winter教練是一位嚴師，對配速員十分嚴格。Winter坦言，他要求配速員不只是充沛的體力和穩定的速度，確保參賽者安全同是重要任務。「留意賽道上所有情況，一條罅隙、一件異物，都要清晰提醒參賽者小心注意。還有提早告訴大家前方多少距離有水站可以準備補給、前方哪個位置開始收窄、從哪個方向切線過人，這些都是配速員的工作。」

徐弘泰認為，配速員除了控制速度，更要顧及參賽者安全。（蘇煒然攝）

進入最後三個月備戰高峰，Winter為配速員分組後，將安排他們在ASICS Running Club帶領所屬速度的跑手訓練，模擬比賽當日情況之餘，也鍛煉配速員的領導才能、表達與觀察能力。「跑友會相信我們，所以我們說話一定要清晰準確，亦要了解跑友的水平和身體狀況，觀察一定要仔細。」這是Winter給配速員的寄語，也是配速員這三個月要下苦功的功課。