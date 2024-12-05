街馬2024｜專業教練分享三大比賽貼士　Li-Ning最強裝備伴征戰

2萬名｢嘉里香港街馬2024｣（街馬）跑手，周日早上將會圍繞維多利亞港、觀塘海濱與將軍澳跨灣大橋及將藍隧道，合力締造香港另一場大型長跑賽。賽事分為馬拉松、半馬拉松及10公里，參賽者將跑過最美麗的地標式海港、穿梭最地道的大小街道。

備戰進入最後倒數階段，專業長跑教練姚瑞倫（Alan）賽前給參賽者三大貼士，由最強裝備到賽前賽後補給與恢復，期望大家在賽道上一起創造佳績，跑出自己的道路。



街馬來到第9屆，繼續成為唯一跑過城市中心的全馬及半馬賽事。今年的賽道略有改動，馬拉松加入將軍澳跨灣大橋及將藍隧道路段，10公里的起點則改為調景嶺。

周日便是街馬大日子，就住三種距離，姚瑞倫教練（Alan）分享了比賽心得，包括全身裝備、飲食恢復等，與大家一起最後備戰。

街馬各組別賽道途經維港、將軍澳跨灣大橋和觀塘海濱等香港地標，專業長跑教練姚瑞倫Alan賽前給跑手們應戰貼士。（黃寶瑩攝）

街馬｜貼士1

給10公里新手：風褸最方便

10公里是長跑入門，多有新手參加，由於比賽經驗尚淺，選擇裝備往往不知如何是好，因為早上起步前通常天氣清涼，穿得不夠會冷，但穿得太多太厚，跑到中段就太熱，Alan建議新手不妨帶備風褸：「除了擔心起步前比較清涼，10公里賽道途經將軍澳跨灣大橋，有機會比較大風，一件風褸就能幫大家擋風保暖，入到將藍隧道如覺焗促亦可脫掉，這樣會比穿長袖衫跑較為方便，免得跑到一半太熱，又無法脫去跑衫。」

根據天文台天氣預報，周日氣溫下降至攝氏16至20度，預計早上將更清涼。為支援一眾街馬跑手，Li-Ning為今次盛事推出街馬限定版裝備，包括跑步背心、短褲及風褸，既能擋風又夠輕身方便，更具紀念價值。

姚瑞倫建議，10公里新手如怕早上天氣清涼，可帶備風褸保暖。（黃寶瑩攝）

Li-Ning推出街馬限定版風褸，具紀念價值。（黃寶瑩攝）

除了風褸，Li-Ning街馬特別版亦有跑步短褲和背心。（黃寶瑩攝）

Li-Ning街馬特別版背心。（黃寶瑩攝）

Li-Ning街馬特別版短褲。（黃寶瑩攝）

Alan亦提醒10公里新手，10公里雖非長距離，但新手往往被熱烈的比賽氣氛帶動，一開始步速太快也不自知，導致後半程易因體力不繼而失速。他建議大家開賽初段宜注意控制步速，半程後如自覺體力充沛，才不妨嘗試加速。

Li-Ning街馬特別版以香港城市天際線設計，極具特色。（黃寶瑩攝）

街馬｜貼士2

給半馬及全馬跑手：碳板鞋幫到你

參加半馬及全馬的跑手，相信具一定長跑經驗，但Alan不忘提醒半馬及全馬初哥，比賽策略不妨留前鬥後，先以輕鬆步速應付頭半程，留有足夠體力於後半程發揮；他特別一提隧道路段：「隧道都是先落斜後上斜，落斜時注意步速不要『開太快』，免得上斜時『爆偈』。」同時要留意的是公路路面的貓眼石和沙石，避免不小心「拗柴」，

裝備方面，半馬和全馬路程較長，跑石屎路對雙腿負荷較大，Alan認為要選擇推進和保護性能兼備的跑鞋：「不要選中底太薄和太硬身的跑鞋，始終要跑半馬和全馬，距離長，小腿和腳拳承受不少壓力。一些厚底的碳板跑鞋比較適合長距離路跑，一來中底厚身可卸走衝力，保護雙腳，碳板亦有助推進，跑起來慳力一點。」

Li-Ning推出香港限定的飛電4 Challenger碳板跑鞋，其中一隻配色是黑X金。（黃寶瑩攝）

飛電4 Challenger碳板跑鞋另一隻香港限定配色是白X金。（黃寶瑩攝）

適逢街馬盛事，Li-Ning特意推出香港限定的飛電4 Challenger，有白X金及黑X金的配色，方便搭襯。飛電4 Challenger使用加厚的Li-Ning科技物料，以及根據對馬拉松跑手比賽過程的觀察和分析而設計的最速曲線系統，當中包括兩個曲線結構的動態雙槓桿系統，通過調整碳板形狀，配合中底泡棉底部結構，帶來更佳推進和支撐，解決跑手在後半程因體力下降導致跑步姿勢和發力點變化的問題。

姚瑞倫建議，半馬和全馬距離較長，厚底碳板跑鞋既能減輕雙腳承受的壓力，又具推進功能。（黃寶瑩攝）

街馬｜貼士3

給所有跑手：賽前小心飲食、賽後宜慢行

跟足訓練計劃，又已入手最強裝備，跑手還有什麼最擔心？就是腸胃不適！Alan特地提醒大家，賽前幾天要「忍口」注意飲食：「賽前就不要吃魚生、生蠔等『生冷嘢』，麻辣火鍋也不宜，始終太刺激的食物，容易引起腸胃不適。」

姚瑞倫提醒參賽者，賽前不要吃生冷和刺激食物。（黃寶瑩攝）

道路賽的另一個難題就是早起步，加上要食早餐、即日寄存行李、熱身伸展、上線等，比賽當日難免早起床，「賽前嘗試早點睡，吃早餐之後也需要時間消化」。

至於比賽之後，Alan表示切忌一跑完就立即停下休息：「經過長時間運動，體內已產生不少代謝物，所以衝線後不要立即停下休息，要慢慢步行，有助帶走代謝物，否則代謝物累積，肌肉疲勞時間愈長。」

姚瑞倫提醒參賽者，賽後不要立即停下休息，要慢慢步行排走體內代謝物。（黃寶瑩攝）

姚瑞倫期待在賽道上與大家一起創造佳績。（黃寶瑩攝）

提提各位跑手：街馬賽事資料

日期：2024年12月8日（星期日）

起步時間：

馬拉松（精英組）：05:15

半馬拉松（精英組／挑戰組）：05:45／06:45

10公里（精英組／挑戰組）：09:00／10:00

10公里（亞洲青年／亞洲青年家庭組）：09:30

比賽限時：

馬拉松（精英組）：6小時

半馬拉松（精英組／挑戰組）：2小時／3小時

10公里（精英組／挑戰組）：1小時45分鐘／2小時

10公里（亞洲青年／亞洲青年家庭組）：2小時



提提各位跑手：街馬博覽區

「街馬 - 跑手博覽會」將於觀塘海濱道發現號一連三日舉行，設有多個不同種類特色的攤位，Li-Ning將擺設產品展示區，並有特色完賽拱門給跑手和親朋好友「打卡」留念。活動免費入場，歡迎市民參加。

日期：2024年12月5日至12月7日

地點：香港觀塘海濱道發現號

時間：中午12:00至晚上8:00

提提各位跑手：賽道資料

全馬：東區走廊（近東岸公園）起步，跑過中環灣仔繞道、龍和道至耀星街折返，上東廊穿過東區海底隧道到九龍，跑經將軍澳跨灣大橋、將藍隧道、茶果嶺上觀塘繞道，經觀塘海濱花園、觀塘工業、商業及九龍灣住宅區，穿過啟德機場隧道，直達土瓜灣新山道終點。

街馬2024｜全馬賽道。（官方網頁）

半馬：東區走廊（近東岸公園）起步，穿過東區海底隧道往觀塘繞道，再經啟德隧道及東九龍走廊，以土瓜灣新山道為終點。

街馬2024｜半馬賽道。（官方網頁）

10公里：將軍澳將藍公路（近唐賢街）起步，跑上跨灣大橋，直入將藍隧道，經茶果嶺跑上觀塘繞道，以觀塘海濱花園為終點。