港珠澳半馬｜田總主席：今屆不用擔心洗手間　多名特邀跑手參賽

港珠澳大橋（香港段）半馬拉松將於2025年1月5日舉行，賽事周一（23日）在中環遮打花園舉行「中銀香港POWER UP全城起跑禮」，3名香港長跑代表，包括屈旨盈、羅映潮和莊司暘都出席活動；中國香港田徑總會主席關祺亦談及今屆賽事安排，會比上屆更完善。



去年首屆舉行的港珠澳半馬，不少安排都受到批評，特別是洗手間數量及水站安排，關祺強調，非常重視所有參與者的經歷，希望大家跑得開心、跑得安全，「今屆起步點跟落車地點會較接近、洗手間方面不需要擔心，會有更多支援給運動員，由博覽館去起點，應該也會暢順好多。」

談到去年賽事被指安排混亂，他道：「不說去年是什麼理由，當時發生的事非預料之中，今年會做到足晒畀佢哋。」

港珠澳半馬舉行起跑禮，（左起）劍擊前港將張小倫、長跑代表羅映潮、屈旨盈、莊司暘和田總主席關祺都有出席。（高詩琦攝）

關祺談及今屆港珠澳半馬將有多名特邀跑手，包括兩名白金級跑手、10名金級及兩名精英級，但就未有直接說出跑手名字，表示要先賣關子，僅透露兩名白金級是埃塞俄比亞的男跑手，另外也會有1名日本跑手，「是大家都認識的」，並表示今屆賽事覓得一位經紀相助，「所以找到世界頂級跑手」。

三位精英跑手屈旨盈（右一）、羅映潮（右二）和莊司暘（左一）分映備戰心得，作為香港劍擊前代表的張小倫（左二）亦分享準備比賽的心態。（高詩琦攝）

出席活動的跑手屈旨盈、羅映潮和莊司暘，近來都分別在半馬拉松造出個人最佳時間（PB），當中羅映潮月初在日本的第43回山陽女子道路賽，造出1小時15分42秒，以逾1分40秒之差刷新自己的PB。羅映潮今次是首度參加港珠澳半馬，她表示由於正準備明年2月的渣馬全馬賽事，港珠澳半馬不會跑得太進取，「始終冇得先跑一次，初段的配速，應該會當成在練習的狀態。」

衛詩雅（右三）和黃浩然（右二）等藝人也出席起跑禮。（高詩琦攝）

屈旨盈今月初出戰台北馬拉松的半馬賽事，雖是她養傷兩個多月以來的第一槍，她仍跑出PB的1小時18分44秒，她則希望能在港珠澳半馬造出接近PB的時間，「希望做到1小時20分以內，之前受過傷，但現在練得不錯，已上了軌道。」男將莊司暘則在今年10月在成都舉行的東亞半馬拉松錦標賽，跑出1小時7分15秒，同樣是PB，講到港珠澳大橋風勢較大，他道：「去年跑的時候，回程風勢較大。」他表示自己跑畢華倫西亞馬拉松已20多天，恢復得差不多，認為已準備好比賽。

活動也邀來香港前花劍代表張小倫、演員衛詩雅及黃浩然出任大使，當中張小倫表示，自己退役後，一星期會抽一、兩天跑步，「跑5至10公里，這對於我們普通人來說已很足夠，始終半馬和全馬都需要時間去鍛煉。」曾跑過渣馬十公里賽的他，笑指若有空練習，會考慮再參賽，「但最多只會跑10K。」