渣打馬拉松2025．跑鞋推薦｜adidas PRO 4上架 New Balance推新色

【渣馬2025 / 渣打香港馬拉松】2025年的渣馬將至，包括ASICS、NIKE、adidas、New Balance等各大品牌陸續推出新跑鞋，由碳板鞋到慢跑鞋兼備。

本文為跑鞋推薦合集，持續更新各款跑鞋上市情況。adidas於2024年12月推出全新PRO 4，New Balance亦於2025年1月為旗下跑鞋推出新色，迎接渣打馬拉松。



渣打馬拉松2025｜跑鞋推薦

New Balance推新配色

【1月13日更新】New Balance橙黃配色Mango Pack

New Balance最新的Mango Pack，為旗下多個型號推出橙黃配色，包括頂級旗艦競賽鞋FuelCell SuperComp Elite v4、具備碳板的FuelCell SuperComp Trainer v3與FuelCell SuperComp Pacer v2，以及快跑及訓練兼能兼備的FuelCell Rebel v4和王牌緩震跑鞋Fresh Foam X 1080 v14，將會陸續上架。

跑鞋推薦｜New Balance推出全新配色Mango Pack，找來Sammy So和盧巧音拍宣傳照。（公關提供）

FuelCell SC Elite v4以兩層輕彈的PEBA中底物料配搭全掌碳板，加上中空技術建構成Energy Arc，推進性能備受跑友推崇；鞋面則以FantomFit採術製作，輕巧透氣。

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell SuperComp Elite v4。（公關提供）

FuelCell Rebel v4則堪稱全能跑鞋，在《01體育》早前推出的「百人挑戰」跑鞋調查中，Rebel v4於慢跑鞋及快跑鞋均榜上有名，證明其足以因應跑友自身水平用於不同類型的訓練。

跑鞋推薦｜New Balance FuelCell Rebel v4。（公關提供）

慢跑鞋方面，Fresh Foam X 1080 v14的緩震功能在New Balance旗下屬於王牌級別，坊間不少跑友都是1080的擁躉，尤其適合身重人士慢跑。

跑鞋推薦｜New Balance FreshFoam X 1080 v14。（公關提供）

除了跑鞋，New Balance亦推出Ultra Light機能服飾，包括男女裝跑步上衣、背心及短褲，同時與旗下跑手、樂隊KOLOR主音Sammy So聯手推出特別版罐裝手工啤酒及無酒精的梳打水飲品。渣馬參賽者賽後帶同能夠清晰展示於比賽現場帶上號碼布及穿著New Balance跑鞋的照片，到指定門市便能免費換領特別版罐裝手工啤酒及無酒精梳打水飲品，詳情稍後公布。

渣打馬拉松2025｜New Balance與樂隊KOLOR主音Sammy So聯手推出特別版罐裝手工啤酒及無酒精的梳打水飲品。（公關提供）

渣打馬拉松2025｜跑鞋推薦

adidas PRO 4上市

【12月18日更新】最強賽鞋PRO 4上架

adidas的ADIZERO ADIOS PRO系列近年贏得多個馬拉松大賽冠軍，PRO 3亦成為不少本地跑友的至愛比賽鞋。來到2024年底，PRO 4終在香港上市。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 4。（公關提供）

相對於PRO 3，PRO 4有以下更新：

1.受旗下最高級別競賽鞋ADIZERO ADIOS PRO EVO 1啟發，PRO 4的前掌上翹點移至中底的60%位置，跑鞋亦有全掌Lightstrike Pro中底，令中底推進與柔軟兼之備；

2.推出單向彈性編織網鞋面，搭配內部鎖定帶，輕巧之餘亦能鎖好雙腳，減少多餘擺動；

3.全新外底設計，確保關鍵區域得到適當覆蓋，且提升抓地能力。

跑鞋推薦｜adidas ADIZERO ADIOS PRO 4。（公關提供）

除了PRO 4，adidas亦推出ADIZERO EVO SL，可說是PRO EVO 1的平民版，跑鞋使用Lightstrike Pro泡沫製造中底，是adidas整個跑步系列中最輕的訓練鞋，男裝UK8.5重量約224克，鞋鞋則使用工程網狀技術，兼具支撐性能及透氣度。