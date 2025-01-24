Salomon專門店進駐啟德體育園　2月辦路跑活動探索東九龍社區

啟德體育園落成，成為香港的新體育地標，戶外運動品牌Salomon亦進駐啟德，在啟德零售館2地面當眼位置，開設最新專門店。Salomon在啟德零售館2的品牌概念店設有四大專區，分別為越野跑、路跑、戶外及運動時尚，方便不同戶外運動愛好者。在2月的每個星期三晚上，Salomon將舉辦路跑活動，以啟德店為集合地點及終點，每晚路線不同，帶領參加者漫遊啟德、九龍灣、觀塘一帶，沿途交流跑步心得。



Salomon啟德店位於啟德零售館2地面當眼位置。

Salomon啟德店位於啟德零售館2地面的當眼處，就在啟德體育大道及啟德車站廣場之間的轉角位，大門口面向街外，各位戶外運動愛好者不需要走進商場內，就可以直接從車站廣場的行人路進入Salomon啟德店。

Salomon啟德店大門口面向街外。

Salomon啟德店設有越野跑、路跑、戶外及運動時尚四大專區。

Salomon這間新開的專門店精心佈局，店內劃分為四大專區，方便不同運動愛好者找尋心儀的裝備。Salomon的越野跑產品在跑界聞名，在啟德店內的越野跑專區，提供多款專業跑山鞋，包括熱門型號Genesis及Speedcross 6，而且在鞋以外，還有跑山背囊等裝備。

Salomon啟德店的越野跑專區內，有多款大熱越野跑鞋。

Salomon啟德店亦有專業的跑山背心。

路跑專區適合城市跑者，提供保護性跑鞋及高效能的跑步裝備，幫助跑友日常在城市中暢跑。在戶外專區，則有不同種類的行山鞋，例如對足踝保護性較強的中筒行山鞋，還有背囊及風褸等戶外裝備，幫助行山人士更安全及舒適地探索大自然美景。至於在運動時尚專區，擺放了XT-6、XT-4 OG及ACS PRO等搶手時尚鞋款，為緊貼潮流的鞋迷提供更多個性化穿搭選擇。

Salomon啟德店設有路跑專區，有各款路跑鞋及跑步裝備。

Salomon啟德店設戶外專區，有行山鞋、風褸等裝備。

Salomon啟德店設運動時尚專區，內有搶手潮流鞋款。

啟德十分方便跑步人士，路線選擇多，既可沿跑道區跑往郵輪碼頭，也可經九龍灣跑到觀塘海濱；啟德青年運動場就在旁，九龍灣運動場也在跑得到的距離內。Salomon一直致力推廣運動與生活結合，藉啟德新店之地利，將於2月舉行「Salomon City Run-Kai Tak」群跑活動，召集各路跑步愛好者，一起透過跑步探索東九龍社區。

Salomon以啟德店為集合點，在2月的每個星期三舉行路跑活動。

活動在2月的每個星期三晚7時30分舉行，以Salomon啟德店為集合地點及終點。Salomon Run Leaders會分享跑步的基本小知識，並帶領參加者跑遊啟德、九龍灣或觀塘，確保參加者沿途安全，跑得放心。跑步路線每晚不同，距離為3公里至5公里，適合任何程度跑手參加，歡迎新手。

Salomon在2月的路跑活動將帶領參加者探索東九龍社區。

Salomon啟德零售館品牌概念戶外零售店資料

地址：啟德體育園啟德零售館2, 地下M2-001號舖

營業時間：上午11時至晚上9時

「Salomon City Run-Kai Tak」詳情

日期：2025年2月5/12/19/26日（逢星期三）

時間：晚上7時30分開跑

集合點/終點：Salomon啟德店

路線：啟德/九龍灣/觀塘（每晚路線不同）

路程：3至5公里（適合任何程度跑手參加）