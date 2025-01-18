渣馬選手包2025｜渣馬博覽會移師啟德　日期+時間+博覽會活動詳情

【渣打馬拉松2025 / 渣馬2025/ 渣打香港馬拉松】渣打馬拉松以往的嘉年華今年升格為屆「渣打香港馬拉松博覽會」（下稱渣馬博覽會），由維多利亞公園移師啟德體育園的啟德體藝館舉行，參賽者切勿去錯地點。

本文詳列渣馬選手包2025的領取方法和注意事項，以及渣馬博覽會的活動重點、啟德體育園的交通方法等，並隨大會公布而持續更新相關詳情。



渣打馬拉松2025｜渣馬選手包領取日期、地點

地點：啟德體藝館

日期及時間：

2025年2月5至7日 下午3時至晚上9時

2025年2月8日 早上9時至下午4時

測打馬拉松2025｜渣馬博覽會於啟德體藝館舉行。（資料圖片）

渣打馬拉松2025｜渣馬選手包領取注意事項

1.大會將於2025年1月15日起陸續以電郵形式發放「跑手包領取書」；跑手亦可於大會網頁登入「跑手帳戶」，下載領取書；

2.「跑手包領取書」列明參賽者之姓名、參賽項目及號碼布編號，附有特定二維碼（QR Code）用以核對身份及領取跑手包；

3.所有參賽者必須經大會流動應用程式預約跑手包領取時段，每個時段名額有限，額滿即止。大會流動應用程式的下載連結及啟動碼將於2025年1月23日起以電郵形式發送予所有參賽者；

4.參賽者必須帶同附有指定二維碼（QR Code）的「跑手包領取書」於已預約之時段內，到指定地點領取跑手包；

5.如參賽者於2025年1月23日或以前仍未能下載「跑手包領取書」，可致電2577 0800與馬拉松報名及跑手通訊辦事處聯絡。

渣打馬拉松2025｜賽會利用回收膠粒製造行李袋。（公關提供）

渣打馬拉松2025｜渣馬博覽會日期、時間及地點

地點：啟德體藝館

日期及時間：

2025年2月5至7日 下午3時至晚上9時

2025年2月8日 上午9時至下午5時

渣打馬拉松2025｜渣馬博覽會重點

為期4天的渣馬博覽會設有超過40個攤位，大會預計將有12萬人次參與，有望成為啟德體育園試運以來，參與人數最多的公眾活動。

1.渣馬博覽會將有不同界別的專家解說跑步及運動專題，例如預防受傷、保護及護理等，詳情稍後公布；

2.會場內設打氣站，公眾可錄下打氣字句鼓勵跑手，錄音將於比賽日在賽道指定位置播放；

3.會場內設不同打卡位，包括印有7.4萬名參賽者名字的跑手牆；

4.會場內設許願樹，供參賽者祈福許願，例如順利完賽、突破PB等。

渣打馬拉松2025｜渣馬博覽會交通

1. 港鐵：啟德站或宋皇臺站下車，按指示步行約5至10分鐘

2. 巴士：附近有三個主要交通交匯處，包括九龍城轉車站（亦稱富豪東方酒店站和宋皇臺公園站）、亞皆老街球場站及九龍城碼頭巴士總站

3. 渡海小輪：從北角碼頭乘搭渡海小輪前往九龍城碼頭，然後步行到啟德體育園