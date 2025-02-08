渣打馬拉松2025｜姚潔貞莊司暘的跑步心法　從逆境累積勝利能量

跟姚潔貞和莊司暘談跑步，沒有空談太多尚未實現的目標，說的更多是失望的經歷：

他雄心壯志要在去年的華倫西亞馬拉松創個人紀錄，換來卻是「爆偈」捱足十多公里，想「上岸」還得考慮身上無錢又人生路不熟；

她由媽媽的女兒變成女兒的媽媽，原來也由領先的人變成追趕的人，跑步速度慢了，更要承受「肥咗好多」的評價。

「人要向前望嘅，time flies就會順其自然。」潔貞說。

世事從來不易，困難自然存在，不要浪費潛藏內心的叛逆因子，正面迎擊，讓逆境成為爭勝的能量。

因為，勝利只留給強大的人。

攝影：楊宇翹



今次對談是一個頗新穎的組合。平時潔貞身邊多是丈夫陳家豪，家豪聲大、話多，往往話音未落，潔貞已忍不住報以凌厲眼神兼且「溫馨提示」。這天換上以往甚少接受專訪的司暘，此子文靜、寡言，六年前在其他跑友介紹下認識潔貞和家豪，自此由落街輕鬆跑變成跟隨樂家跑會，接受有系統的正規訓練，近年更躋身港隊，不時代表香港出戰大小賽事。

訪問當日，還好司暘提早到達先做訪問，否則以潔貞的豐富經驗和健談性格，他未必有機會娓娓道出最近的經歷。

「2024年9月，我北上雲南兩個月，備戰12月的華倫西亞馬拉松。我2023年都跑過華倫西亞，練得普普通通都跑出2小時22分28秒的個人最佳時間，今次我提早準備，整個訓練也比前年那次更用心、更完整，我賽前很大信心突破2小時22分。」

要留意這兩個字：賽前。他的信心，在比賽之前還是高漲激昂的，可惜跑到大約30公里「爆偈」了，最後十多公里，心裏是多麼複雜，「餘下的路程，已知無法跑出好成績，很失望，當時好想『上岸』，但我身上無錢，又『唔識路』，不知怎樣走回終點，算吧，我提醒自己，如果意志崩潰了，還會影響未來的訓練」。

司暘坦言，北上雲南兩個月，可以用「掟自己上去」形容。這次備戰分成兩段，前段他獨自出發，10月曾短暫返港，為港隊出戰亞洲越野錦標賽和東亞半馬錦標賽，雖然在亞洲越野跑到中暑虛脫，但在東亞半馬跑出1小時07分15秒的個人最佳時間，他自覺前段訓練成效顯著，後段更有跑會戰友張耀樑陪伴，於是鬥志滿滿，「每課訓練我都視作比賽，盡全力跑」——

「其實我未到華倫西亞馬拉松當日，已經透支了。」

賽後檢討，司暘在狀態調控方面，上了寶貴一課。

其實透支的除了體能，還有心靈。司暘沒有掩飾，同場作賽的好友張耀樑跑出2小時22分09秒的個人最佳時間，另一邊廂林穎璋更在福岡國際馬拉松創出香港紀錄，心裏難免有比較，「自己有期望，別人也對我有期望」，「不過體育競技就是這樣子，不會只有順境，遇到逆境也要堅持，我們才能走得更高更遠」。

比賽之後，司暘先讓自己沮喪一晚，再花一星期消化殘酷的現實，然後慢慢沉澱、傾訴、思考。「我會跟弟弟和女友分享感受。我往往朝着一點往死裏鑽，只看到失敗、失敗和失敗，他們卻從不同的角度看得更闊，弟弟一句『挫敗都係一時啫，之後仲有大把路要行，有好多機會』，令我重新看到希望。我知道弟弟也撞過不少板，他有經歷，不是得個講字。」

過程雖然傷心痛苦，但強大的能量往往從逆境轉化而來。

相較司暘巨細無遺訴說心路歷程，潔貞性格風風火火，加上由德望學校田徑隊跑到今天，二十年的長跑路太多回憶，以致問她經歷過的挫敗，她一貫快人快語，「我成日都好挫敗」、「冇話最挫敗，挫敗就係挫敗，唔知點講」，「有，跟教練（村尾慎悅）就最挫敗，日日都達唔到佢要求」。

品牌公關用「好牛」、「最牛」形容潔貞。的確，由少女時代跑到嫁作人妻，潔貞活像一頭牛，以一股蠻勁不斷向前衝。為了一張奧運入場券，她辭掉全職護士工作；達標了，又長時間離家獨自跟隨村尾教練訓練，「全職跑手、兼職陳太」的生活，換來一身肌肉紋理分明、小腿青筋暴現的鋼條身形。即使圓了里約奧運夢，2018年生下大女陳瑤，她仍然為香港長跑創出許多歷史，2小時31分24秒的香港紀錄，是她於2021年米蘭馬拉松以媽媽身份寫下的，那場比賽，她甚至朝住東京奧運資格來跑，可惜最終以2分鐘之差無緣。

一路走來，潔貞此終堅持信念。

「現在要『湊女』，細囡半夜會『扭』，我嚴重睡眠不足，而且產後胖了很多，不少人說我肥，我接受的，雖然最初都覺得『你又點知我處境，識咩吖』，但我承認，我要多加努力。」潔貞目前的處境其實甚為有趣，既從頒獎台最高一級退下來，每次比賽都望前方跑手的背影，從後追趕，但她的香港紀錄同時是其他現役跑手追趕的目標，這個互相追逐的遊戲，至少近十年在本地女子長跑界中十分罕見。「以前得我一個，拿冠軍都被人嫌悶，現在我落後了，反而多了目標要追，大家一齊跑，迫我不能偷懶。」

過了二十年「成日都好挫敗」的人生，36歲的長跑女王依然堅持。問潔貞到底享受長跑的什麼，她不假思索，「我喜歡競爭的感覺，有競爭就感到自己active，太hea的話，我會嫌棄自己好廢」，「所以我好少鑽牛角尖，（傷心）嗰刻過咗就過咗」。

大概每個運動員都自帶叛逆基因，只是潔貞這一面比較強，強到多少困難和挑戰，都早已視作「自然」。