渣馬2025︱男子10公里亞軍藍捷懷被DQ　同名人士2018年涉代跑醜聞

【渣打馬拉松 / 渣馬2025】「渣打香港馬拉松2025」（渣馬）男子十公里的第二名藍捷懷被取消資格，同名人士2018年曾在另一半馬拉松賽事捲入代跑醜聞。



渣打馬拉松2025有得獎者被取消資格，原本男子半馬頭兩位衝線的內地跑手賀應兵及孫曉陽被「DQ」，港將林穎璋遞補得冠軍，黃冠衡及黃啟樂分別得亞軍及季軍。

而男子十公里的第二名藍捷懷被取消資格，冠軍仍然是內地跑手劉艾岩，而亞軍變成第3名衝線的本地跑手黃子圖，謝俊賢遞補得季軍。

男子十公里組別衝線時，身穿「40083」號碼布的衝線者實為徐國歌。（楊宇翹攝）

男子十公里組別衝線時，身穿「40083」號碼布的衝線者實為徐國歌，但「40083」號碼布則屬於藍捷懷，而徐國歌所屬的號碼有「40086」的成績為第六名。賽會公關表示，徐國歌因總成績於三甲以外，因個人資料問題不會公布對方是否被DQ。

徐國歌。（網上圖片）

藍捷懷。（網上圖片）

至於有傳涉及代跑的藍捷懷，同名人士2018年便曾涉及同類事件，「2018鳥巢半馬拉松」，有跑手以「馮港」身份奪得男子組第3名，但卻被踢爆是代跑選手。結果賽事組委之後宣布，「馮港」的真實身分，是一名藍姓男子，大會已取消他的比賽成績、名次，以及獎勵，並終身禁止馮港、藍某參加該賽事。

據內媒報道，「馮港」當年曾參加浙江麗水馬拉松，並在賽事上奪得冠軍，但他當時登記名字是藍捷懷而非馮港，因此有網民向大會投訴，揭發這宗代跑醜聞。