【TNF 100】穿14背後血汗故事　梁俊強：越野跑就是要不斷學習

The North Face 100（TNF 100）今屆賽事圓滿結束，除了尼泊爾跑手Purna Tamang造出「Under12」成績之外，香港跑手梁俊強（Jacky）亦造出「穿14」13小時44分21秒完成賽事，更於Check Point（CP） 9後連過4人以第六名衝線。要達成這個「不可能」的任務，賽前訓練、比賽心態缺一不可，現年35歲的Jacky將自己多年來越野跑的血汗故事娓娓道來。

越野跑=生心理挑戰



「一開始都不知道怎麼跑！」Jacky的越野跑故事，由行山開始。「行山時見到有位外國人，在八仙嶺只拿著兩支水跑。我看著他覺得很神奇，開始對越野跑有興趣。」之後他認識了幾位有參與越野跑的朋友，一起鑽研，一起練習。「整個（訓練）過程浮浮沉沉，有時會不知道訓練的目的，但每次比賽後都有感自己的訓練是有成果、有回報的，就開始覺得訓練是有意義的。」曾經迷失初心，但Jacky視每次比賽為自己進步的契機，繼續上路。

心理上的疲累要靠意志挺過去，猶幸Jacky的職業幫助到他在越野跑時的生理勞損，「我是一名物理治療師，而這職業對跑步絕對有幫助。我對自己的肌肉、關節結構認識比較多，處理傷患時都有一些比較專業的方法幫助自己。比如說跑手經常會出現「ITB痛」（髂脛束疼痛），如果我感受到自己出現此狀況，我會立即做針炙、按摩、拉筋。假若遲了紓緩痛處，會影響訓練及康復時間。」

梁俊強五月起密集性訓練，終於得到回報取得好成績。（陳百灝攝）

嚴謹操練 為「穿14」進發

為了今次TNF100，Jacky早於五月便開始一連串密集性訓練，「一星期會訓練5課，最重要是週末兩課：一課為高速跑山，大約要在兩個半小時內完成20公里山路；另一課為長課，均速跑30至60公里的山路。至於平日我會教兩晚跑步班，加上自己再找一晚，與一些較快的朋友一起跑步。」超過半年一星期五課的訓練歷程，成就今屆TNF100中的最快港人。

Jacky將賽前目標定為「穿14」——即在14小時內完成賽事，「我沒有想過去追趕甚麼名次，因為當你一心打算要超過某某選手時，你便墮入陷阱，你並不是了解自己身體去跑，而是為了跑贏別人去跑，這種心態是越野跑的大忌。」

35歲的梁俊強是物理治療師，了解自己身體結構，因此每有問題時都以較專業方法處理。（陳百灝攝）

賽事難度高 「留力」跑法變優勢

TNF100是香港數一數二難度高的比賽，難在攀升幅度高，故吸引到世界各地不同高手來港挑戰。今年是Jacky第5年參加TNF100，他表示獲益匪淺：「越野跑講求持續進步，而TNF100有一班有心造出好時間的高手參加，能夠跟隨他們的步伐都能夠得益。」 Jacky這種「留前鬥後」的跑步方式原來都是向以往的高手學習，「對上幾年眼見有一名外國選手，頭幾個CP都是名次較後，但他之後才發力，最後更加可以上頒獎台。這位高手的跑步方式非常啟發到我，令我更加理解TNF100的玩法—頭8個CP都要留力，到第9個CP後，就能夠盡全造出較佳時間；而今年頭兩個CP都可以跟隨一名下山技術在香港數一數二的高手，見到他如何處理下山路段，我再將之應用在比賽尾段，最終都有助我創出佳績。」

梁俊強以13小時44分21秒完成比賽，達成賽前目標。（陳百灝攝）

成功跑手背後 幸得後援支持

逾半天的賽事，有規律飲食已成為具策略性的比賽因素，Jacky當然有將之計算在內，「每個小時都要計算自己要進食200至300卡路里，同時要大量攝取碳水化合物，並且要定時進食鹽丸（每小時一次）及能量條（每45分鐘一次）。跑步時我只帶著兩支清水，飲用清水可以令自己身體比較穩定，排尿情況亦更加理想。」

能夠創造佳績，Jacky要多謝一班強大的後援—跑步班的學生今日化身「支持者聯盟」，在休息站支援Jacky，「他們（Supporters）在10個CP中來了7站，除了為我免卻斟水、補充物資的時間，更重要是精神上的支持。」這名跑步教練笑稱，假若沒有一班「支持者聯盟」，自己可能早早已「DNF」（Did not Finish），「他們用了一整日的時間去支持我，這樣形成一種動力，提醒自己要做好自己，令一班支持者知道我是認真去跑。」

香港跑手梁俊強有規律地每小時補充。（陳百灝攝）

選手大讚：「TNF賽事有質素 值得參加！」

TNF100今年已踏入第六年賽事，賽事漸趨成熟，今年賽事更加入環保元素，要求參賽者自攜盛水器皿，更在起點、各支援點及終點設置回收站，Jacky盛讚今年大會安排，「在香港舉辦的越野賽經常出現標示不清楚的情況，但TNF100的標示牌非常充足，而且有工作人員不斷檢查，相當『穩陣』，支援點的食物亦非常適合跑手。」大會安排得宜，難怪每年TNF100都能夠吸引到一班國際知名跑手參加。

作為今年香港最快跑手，Jacky寄語一班越野跑「新鮮人」要學好基本功，「最重要是找一些越野跑團體，參與他們的恆常訓練，先學習一些基本技巧及安全意識。至於比賽方面，可以先以一些較短途的賽事，如10公里越野跑作為試點。」

梁俊強獲跑步班學生當後援，他們不止物資上、更在精神上支持梁俊強。（陳百灝攝）

越野跑賽事崎嶇不平，跑手需要經過不斷磨煉才能有所突破。血與汗交織背後，始終離不開「學習」兩字。訂下目標，努力實踐，成功的道路畢竟都要靠自己兩腳跑出來。