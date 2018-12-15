The North Face 100（TNF 100）今日（15日）早上於大美督起跑，其中100公里賽道更被賽事總監路耶斯（Keith Noyes）稱為「最高難度賽道」，最終尼泊爾跑手Purna Tamang驚險創出「Under12」成績，以11小時59分57秒衝線，成為今屆100公里王者，並贏得合共價值25,000港幣的現金獎品。

100公里選手上午八時於大美督起跑，經烏蛟騰、鹿頸，跑至鶴藪；之後向南一邊挑戰桔仔山坳、龍山、大帽山、龍門徑，一邊遙望八仙嶺。

TNF 100冠軍Purna Tamang（左）、亞軍John Ray Onifa（右）。（陳百灝攝）

雖然都能夠造出「Under12」的成績，但Purna Tamang賽後表示自己時間其實可以再快些，「今年賽道與我上次參加時的賽道有少許不同，今次我在Check Point 8時迷路，跑了些冤枉路。倘若不是迷路的話，最終時間應該可以再快5分鐘。」

這位2013年TNF100冠軍得主認為亞軍John Ray Onifa是一名「好對手」，「John是一個非常有實力的跑手，與他同場比賽可以激發到自己潛能。」亞軍得主John Ray Onifa則落後Purna 17分鐘，以12小時17分34秒衝線，而首名衝線的香港人為梁俊強，造出13小時44分21秒的成績。

冠軍得主Purna Tamang除了是一名全職跑手，還是一名軍人教練。（陳百灝攝）

身為全職跑手，Purna原來在尼泊爾有另一身份，「我在尼泊爾軍人體育會（Army Sports Club），以教練身份訓練一班軍人如何跑步。」最後Purna稱讚大會安排得宜，形容TNF100是一場不俗的越野跑步比賽。

TNF 100三甲合照—冠軍Purna Tamang（中）、亞軍John Ray Onifa（左）、季軍Michael Skobierski（右）。（陳百灝攝）

至於50公里賽與100公里賽分別在於Check Point 4後會沿鶴藪水塘、屏風山和八仙嶺回到大美督，中國跑手閆龍飛以4小時45分05秒成為冠軍，Vlad Ixel及Ryan Whelan則分別落後41分鐘及52分鐘成為第二三名。

成績最快的香港跑手梁俊強。（陳百灝攝）