【Project 01．跑記】上線90日　Project 01中期業績報告

「Project 01」跑步計劃步入白熱化階段，陪住他們成長的讀者們，想知道他們近況嗎？ 部分成員已達到目標，部分成員受問題困擾，大家就在這篇文章為他們分憂吧。

上市公司有中期業績報告，Project 01都有一份。尚有不足一個月就是渣打馬拉松，這篇文章就報告7名成員近況。

涼涼 得嘅得嘅得嘅得嘅

以白色小背心上陣的涼涼，在街馬完成人生初次半馬拉松。（涼涼提供）

當你話自己唔得，唔代表真係唔得；當你話自己得，唔代表真係得。愛是懷疑，教練就是要懷疑你，透過觀察、測試、分析和經驗，衡量你得唔得。涼涼沒自信，一次又一次考驗卻證明她是「得嘅得嘅得嘅得嘅」。

近期她的10公里時間完走是56分鐘，人生初半馬是2小時6分鐘48秒，進度不俗。距離渣打馬拉松不足一個月，配速仍有進步空間，相信在斜坡較多的渣馬仍會刷新個人紀錄。值得一提， 涼涼多了一道金句「聽晚放工跑步，我甩底罰$500」，有志氣，但她從未試過先拎$500出來，我很懷疑這張500元紙幣是否存在。

路斯 唔見咗的速度自己拎番

路斯特徵是筋腱極緊，影響體能動作和跑姿。不知道他有沒有秘密練兵，柔韌度和跑姿有顯著改善。他的配度大幅提升，但我不驚訝，只因他只是找回自己應得的。展望將來，路斯控制好濕疹問題就可以講Mark哥的經典對白：「我等緊個機會，爭番口氣。唔係要證明話畀人聽我威，只係想話畀人聽，我唔見咗嘅嘢我自己攞番！」

拜仁 盡早求醫

拜仁在街馬當日既要比賽，又要工作。（拜仁提供）

3個月前到現在，我都是留這句話給拜仁：「睇物理治療啦。」他在2018渣打馬拉松受傷休至季初未能康復，開操更不會自然好轉。這段時間他狀態時好時壞，傷患使他不能持續訓練。先不談突破，拜仁都要盡快求診，否則無法重拾原有實力參戰，實在非常可惜。

啫匙 繼續態度取勝

笑住跑比很多東西重要。（香港01提供）

啫匙經常出席跑步訓練，亦經常坐在一旁。她膝蓋曾動手術，到達訓練場地卻因舊患不能訓練，內心定不好受。單是堅持前來已值得讚賞，她還定出隔日運動慢慢提升狀態。上周的初半馬更順利完走，不得不讚句張倩儀好叻呀！

Ken子 提早達標

Ken子就是在這場比賽刷新個人最佳時間。（香港01提供）

這個跑季Ken子以Sub 2為目標，他在上周的半馬拉松已達標，而且比一個半月前刷新的個人最佳時間快6分鐘。過去兩個月，他漸漸把每月總里數提升至120公里。不急不緩按計劃變強，「沒有奇績，只有累積」就是這樣。大家不妨猜一猜，他在下月的半馬拉松會跑出什麼成績。

瑞斗 實力與攝影師數目掛勾

悉心設計的造型，當然想被攝於鏡頭內。（香港01提供）

上月是學界籃球精英賽，負責報導籃球的瑞斗忙得天昏地暗。大戰過後，本有重大突破的瑞斗只剩三成功力，不過不用擔心，努力不會白費，總有成果給你。我深信場邊攝影師愈多，愈能發揮她潛能。瑞斗進步顯著，我會調高她的目標時間，調高多少就要把比賽當日的鏡頭數目納入考慮範圍。

嘻子 深不見底

別人辛苦地跑，嘻子輕鬆地攝。（香港01圖片）

季初訂下的目標，他在練習時已達成，現在正向更高目標進發。嘻子厲害之處不是跑得快，而是實力未見底，求進心強。他會用心研究跑姿和細心留意身體狀況，這些是我於季初未發現的。新目標對嘻子來說很有挑戰性，盡做吧！

最後，他們跑快多少不是最重要，重要是他們不討厭跑步，而且主動練習。現在我的角色很簡單，就是觀察他們近況，提供訓練方案。指導別人「拉」比「推」好，你願意出力，拉你上來不難；你不願發力，再推都是一動也不動。

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