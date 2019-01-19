【跑步】視障跑手梁小偉首戰香港山賽　行樓梯難靠領跑員講求腳感

跑過天氣冰冷的南極，踏過積雪蓋地的北極，橫過環境惡劣的沙漠，視障跑手梁小偉（Gary）的足跡遍及全球，但偏偏甚少踏足香港山野。 在領跑員簡杏芳（Elco）鼓勵下，Gary報名參加3月3日在馬鞍山舉行的香港礦山挑戰賽，首次參與香港山賽。經常在馬鞍山海傍練跑的Gary表示，雖然跑山路較困難，但比起跑路賽有趣得多。

清爽的短髮配上運動太陽眼鏡，Gary穿着風褸，精神奕奕地來到馬鞍山郊野公園燒烤場，接受訪問。因視網膜色素病變而失明的Gary身型瘦削，一副長跑的身型，但原來他曾經是個自暴自棄的胖子，「2009年，我由看到東西到突然失明，頹廢了超過兩年的時間，體重不斷上升，最重有超過190磅。」

在馬鞍山郊野公園燒烤場，梁小偉與記者分享他失明後重新振作的經歷。（顏銘輝攝）

失明後用酒精麻醉自己

失明後的兩年，Gary曾經不斷飲酒，希望麻醉自己，「不要被自己醒，只要人不清醒，就不會胡思亂想。」他曾經埋怨母親，發洩情緒，「我試過鬧她：『走！你得一個仔嗎？你有三個，你為何不把病給他們？為何只給我？』我知道自己不對，但有時人就是這樣，有時候會失去常性。」甚至，他曾經站在窗前，打算跳下去，但最終想通了，「（自殺）只是解決了自己，而沒有解決到問題。」

Gary走出了陰霾，想法完全不同，他說：「現在我就會掉轉想，如果雙眼沒有事，我就沒有現在的生活，應該不會像現在有那麼多時間及機會，可以用另一個角度去看這個世界。你最初覺得壞、不好的事，可能最終並非最壞最差，或者還為你打開另一扇窗。現在想法就完全不同了。」

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梁小偉（左）去年參加北極馬拉松。（資料圖片/相片由富衛提供）

重新振作，從健康開始，改善健康，則從跑步出發。Gary說：「失明前，我沒有做運動的習慣，跟住頹廢的一段時間，我又飲酒，所以有『三高』，身體非常不好，行兩個街口就氣喘。很多朋友及醫生都建議我做運動，所以慢慢開始學跑步。」

擔心跑步受傷 想過放棄

對於失明人士而言，跑步並不簡單，每次練跑都要領跑員協助。Gary說：「剛學跑的時候有想過放棄，可能遇到一些新手領跑員，提點不足，我不會怪他的，但我會很驚，試過跑到撞電燈柱，頭流血，腳又腫，這個運動好像幾危險。如果我是跑快一點的話，受傷豈不是更加嚴重。」

不過，有心想跑，就要克服恐懼，並且學會信任。已經失明了10年的Gary說：「如果你跟領跑員夾得好的話，將你的信心交給他，而且沒有領跑員或者其他人想撞到你的。粗俗點說：『死就死啦，鬼叫你想跑！』放下所有包袱後，慢慢愈跑愈好。」

簡杏芳（右）去年參加過香港礦山挑戰賽，今年介紹梁小偉（左）參加。（顏銘輝攝）

如今，Gary已經是一名經驗豐富的視障跑手，獲獎無數，不但曾到台灣、內地、美國等參賽，更踏足南極、北極及沙漠。談到最難忘的比賽，Gary的答案卻令人想不到，他說：「對很多人來說，那個比賽不太引人重視，那是一個在香港的普通公開賽，但那次我很幸運，取得公開組亞軍。我跟那些沒有視障的人比，連年齡組別都沒有分，我竟然得到第二名。這對我是一種鼓勵，也是對所有殘疾人士，原來只要你肯去做，一樣可以做得好。」

常於海濱長廊練跑 未過跑山

馬鞍山的海濱長廊可能是Gary最熟悉的路，他常常在那裏練跑，一跑就幾十公里，由沙田跑到大埔，但對於那座真真正正的馬鞍山，他卻是很陌生，直至領跑員簡杏芳（Elco）向他分享去年參加礦山挑戰賽的經歷，令他想上山。他說：「我注意路賽，在路上的訓練，行山跑山都非常少。我未試過跑山，雖然我有試過跑沙漠，但沙漠及山都是兩個世界。我上次來試路的時候，發現跟平時的路跑很不一樣。路有凹凸不平，要經常提腿，很多方面都要重新適應。」

梁小偉（左）及簡杏芳（右）跑過馬鞍山上的「240礦洞」。（顏銘輝攝）

在簡杏芳（右）提點下，梁小偉（左）提腿跨過路障。（顏銘輝攝）

山賽好玩過路賽

Gary覺得山賽會比路賽有趣，他說：「我覺得（山賽）好玩，好過跑路賽。路賽很悶，就是你用3個小時、4個小時去完成，用一組肌肉去跑就行。山賽就要用上不同的肌肉，有上斜及落斜。如果領跑員有時間的話，還可以向你介紹沿途的風景，樂趣大得多。」

梁小偉（左）表示扶手很重要，還要領跑員簡杏芳（右）提點每級的大小高矮。（顏銘輝攝）

來到沒有扶手的路段， 梁小偉（左）要依靠簡杏芳（右）領路。（顏銘輝攝）

不規則樓梯最難行

上落斜的馬路，難得不到路跑經驗豐富的Gary，但由馬路轉上村路，行樓梯上鞍山探索館，他就在領跑員Elco幫助下，行得小心翼翼，因為樓級高低大小不一，而且不是每級都有扶手。Gary補充，視障人士走在山上，講求腳感，「最難是不規則、凹凸多的路況，領跑員都難以一一提及，很多要靠自己的腳感。可能你感覺到這一步是斜的，你要學懂卸力，避免受傷；不斷放鬆對腳，落地後，覺得是可以用力的情況才用力。」

雖然Gary參加的是礦山挑戰賽的體驗賽，路程僅8公里，而且以馬路為主，但他表示會跟領跑員多上山，希望更了解賽道及馬鞍山。

梁小偉（右）在領跑員協助後，經村路樓梯去到馬鞍山村的鞍山探索館。（顏銘輝攝）